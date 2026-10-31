Descarta Miguel Riquelme conflicto con transportistas; revisan concesiones y adeudos del SIMAS Torreón

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    Descarta Miguel Riquelme conflicto con transportistas; revisan concesiones y adeudos del SIMAS Torreón
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que mantendrá el diálogo con los transportistas de la CTM para revisar sus concesiones, aclarar los adeudos pendientes y atender sus solicitudes de participación en obras municipales. SANDRA GÓMEZ

El Alcalde de Torreón ofreció revisar concesiones y adeudos de los piperos de la CTM, además de buscar espacios para que participen en obras municipales

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que no existe un conflicto de fondo con los transportistas y piperos adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), luego de la movilización realizada el pasado jueves frente a las oficinas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), en la que participaron alrededor de 150 trabajadores.

El edil consideró que la manifestación no tenía razón de ser, al señalar que existe disposición para revisar mediante el diálogo las peticiones de los inconformes, entre ellas la ratificación de concesiones, el pago de adeudos y su participación en obras municipales.

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En cuanto a las concesiones pendientes de ratificación, explicó que se revisará su vigencia y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable, así como las condiciones de las unidades utilizadas para prestar el servicio.

Señaló que los transportistas que tengan su documentación en regla podrán realizar los trámites correspondientes para regularizar su situación y contar con certeza jurídica sobre su actividad.

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Respecto a los adeudos reclamados al SIMAS, informó que el gerente del organismo operador, Xavier Alain Herrera Arroyo, sostuvo un encuentro con los manifestantes para revisar los pagos que solicitan por servicios prestados.

Indicó que se analizará cuáles de los montos reclamados cuentan con respaldo documental y están registrados en la contabilidad del organismo. Una vez acreditados los adeudos, se podrá establecer una ruta de pago.

Riquelme Solís sostuvo que la administración municipal no pretende desconocer las obligaciones económicas que correspondan al sistema, pero es necesario verificar cada caso, debido a que algunos carecen de expedientes que permitan sustentar los cobros.

Aclaró que la revisión no busca perjudicar a los trabajadores, sino contar con los elementos necesarios para justificar el uso de los recursos públicos y cubrir los compromisos debidamente acreditados.

Por otra parte, el presidente municipal destacó que se mantiene la coordinación con las organizaciones sindicales para facilitar la participación de los transportistas en las obras que ejecuta el Ayuntamiento, con el propósito de preservar sus fuentes de empleo e ingresos.

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Adelantó que los nuevos centros de gestión ambiental, proyectados para recibir pequeñas cantidades de residuos que lleve la ciudadanía, también representarían oportunidades laborales para este sector, principalmente en las tareas de traslado y manejo de materiales.

El alcalde reiteró que mantendrá el diálogo con los trabajadores y sus representantes para dar seguimiento a la revisión de concesiones, aclarar los adeudos reclamados y atender las solicitudes de trabajo en las obras municipales.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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