Torreón: prevención desde las aulas: IMM comparte su modelo de atención

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia en los espacios educativos, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) recibió a estudiantes del Instituto Universitario del Norte para difundir su Protocolo de Atención en situaciones de violencia, una herramienta que establece procedimientos claros para la detección, canalización y acompañamiento de casos de riesgo.

Durante la sesión, la directora del IMM, Amira Darwich García, explicó que el protocolo forma parte de un modelo de atención integral que brinda orientación legal, acompañamiento psicológico y atención profesional a las personas que enfrentan situaciones de violencia, con la finalidad de garantizar entornos seguros, respetuosos e inclusivos.

La funcionaria subrayó que compartir este modelo con la comunidad estudiantil busca no sólo informar, sino también sensibilizar y empoderar a las y los jóvenes, al mostrarles de manera directa cómo se atienden y canalizan las situaciones de riesgo desde una institución pública especializada. “Es un ejemplo real de cómo actuar de forma responsable y organizada ante la violencia”, señaló.

A lo largo del encuentro, las y los estudiantes conocieron los procedimientos de atención ante casos de riesgo y recibieron herramientas prácticas para identificar, prevenir y canalizar situaciones de violencia en sus entornos escolares y sociales, promoviendo valores como la empatía, la responsabilidad y el respeto.

Darwich García destacó que estas acciones cuentan con el respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda González, lo que ha permitido al IMM reforzar su labor preventiva y acercar a la comunidad educativa experiencias reales de atención profesional como parte de una estrategia de seguridad desde la educación.

El Instituto Municipal de la Mujer informó que para conocer más sobre sus actividades y servicios, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 871 500 7419 o acudir a sus instalaciones ubicadas en Prolongación Colón y calle Delicias, en la colonia Luis Echeverría, en Torreón.