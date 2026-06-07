Coahuila registra 124 incidencias en casillas durante jornada electoral

Estas incidencias, contabilizadas hasta las 20:00 horas, son las registradas en el sistema SIGE del INE. Corresponden a situaciones que tuvieron algún grado de complejidad para ser resueltas por capacitadores y supervisores electorales, pero que ocurrieron exclusivamente dentro de las casillas y durante el desarrollo de la votación.

El vocal de Organización Electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, Uriel López Castillo, presentó un corte sobre las incidencias registradas en las casillas durante la jornada electoral de este 7 de junio.

“Son cualquier evento que interrumpa el desarrollo de la votación, desde la instalación de la casilla hasta el cierre. Algunos son eventos muy sencillos, pero deben ser registrados de igual forma”, detalló el vocal.

De acuerdo con los datos del sistema, se registraron 124 incidencias en los 16 distritos locales electorales de Coahuila entre las 8:00 y las 18:00 horas.

A detalle, Uriel López explicó que la situación más recurrente fue la de electores que votaron en las casillas sin aparecer en la lista nominal. Por este motivo se contabilizaron 56 casos, es decir, casi el 50 por ciento del total de incidencias.

Otras incidencias reportadas en el sistema fueron casos de funcionarios de casilla que, una vez instalada la mesa receptora, abandonaron su cargo. También se registraron cambios extraordinarios de casilla debido a que algunos domicilios pactados ya no contaban con las condiciones previstas.

Aunque no detalló el número de casos, agregó que también se registraron situaciones de interferencia en el desarrollo de la votación dentro del conjunto de las 124 incidencias.

“Estos casos son de ciudadanos que tal vez se pusieron un poco pesados a la hora de la votación”, explicó el vocal.