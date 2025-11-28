Torreón: Protección Civil declara lista la Villa Magia 2025 tras revisión de seguridad

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos realizó una revisión exhaustiva del montaje de Villa Magia 2025, previo a su inauguración programada para este domingo en la Plaza Mayor, con el propósito de garantizar la seguridad de las familias que acudirán al encendido navideño y disfrutarán del espacio hasta inicios de enero de 2026.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, informó que el objetivo principal de la inspección fue verificar que todas las instalaciones cumplan con las normas y regulaciones de protección civil, tal como ha instruido el alcalde Román Cepeda, quien ha reiterado que cada evento municipal debe realizarse bajo estrictas medidas preventivas.

“Se trata de un evento familiar en el que el alcalde nos ha instruido a garantizar la seguridad de los asistentes con las inspecciones previas y el trabajo coordinado”, sostuvo el funcionario.