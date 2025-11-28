Torreón: Protección Civil declara lista la Villa Magia 2025 tras revisión de seguridad

Torreón
/ 28 noviembre 2025
    Torreón: Protección Civil declara lista la Villa Magia 2025 tras revisión de seguridad
    Personal de Protección Civil supervisa estructuras instaladas en Villa Magia 2025. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La dependencia revisó estructuras, iluminación y accesos para garantizar una experiencia segura

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos realizó una revisión exhaustiva del montaje de Villa Magia 2025, previo a su inauguración programada para este domingo en la Plaza Mayor, con el propósito de garantizar la seguridad de las familias que acudirán al encendido navideño y disfrutarán del espacio hasta inicios de enero de 2026.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, informó que el objetivo principal de la inspección fue verificar que todas las instalaciones cumplan con las normas y regulaciones de protección civil, tal como ha instruido el alcalde Román Cepeda, quien ha reiterado que cada evento municipal debe realizarse bajo estrictas medidas preventivas.

“Se trata de un evento familiar en el que el alcalde nos ha instruido a garantizar la seguridad de los asistentes con las inspecciones previas y el trabajo coordinado”, sostuvo el funcionario.

$!Villa Magia 2025 abrirá sus puertas con medidas reforzadas para las familias.
Villa Magia 2025 abrirá sus puertas con medidas reforzadas para las familias. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Entre los puntos evaluados se revisaron la estabilidad de las estructuras, la correcta instalación de la iluminación y otros elementos técnicos. Con ello, Protección Civil dictaminó que el espacio se encuentra listo para recibir a miles de visitantes durante la temporada decembrina.

Juárez Llanas hizo un llamado a las familias a seguir las indicaciones de las autoridades de emergencia y mantener a los menores bajo supervisión constante.

También exhortó a evitar el ingreso de artículos voluminosos como sombrillas y carriolas, así como objetos que pudieran representar un riesgo.

El director señaló que elementos de Protección Civil y Bomberos estarán presentes durante toda la duración del evento, realizando rondines permanentes.

$!Elementos de Bomberos revisan conexiones eléctricas e iluminación navideña.
Elementos de Bomberos revisan conexiones eléctricas e iluminación navideña. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

A estas labores se sumarán agentes de Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública y personal del Gobierno del Estado, con el fin de garantizar un ambiente seguro y ordenado. Para cualquier emergencia se encuentran disponibles el número 911 y la línea directa de Protección Civil 871 712 0066.

Temas


Bomberos
Navidad
Seguridad

Localizaciones


Torreón

