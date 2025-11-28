Monclova: fiestas decembrinas elevan riesgo de consumo de drogas en adolescentes

Monclova
/ 28 noviembre 2025
    Monclova: fiestas decembrinas elevan riesgo de consumo de drogas en adolescentes
    Diciembre es identificado como uno de los meses con mayor riesgo en el consumo de alcohol entre jóvenes. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El pastor Valentín Bustos pidió a las familias no esperar a una crisis extrema para intervenir y buscar ayuda

MONCLOVA, COAH.- Con la llegada de convivios, posadas y celebraciones propias de diciembre, el pastor Valentín Bustos, líder del anexo Iglesia del Pueblo en Monclova, lanzó una advertencia a las familias sobre un posible aumento en el consumo de alcohol y drogas entre jóvenes, por lo que pidió “encender los focos rojos” y reforzar la comunicación en el hogar.

En entrevista con VANGUARDIA, el especialista señaló que este mes representa uno de los periodos de mayor riesgo para los adolescentes, pues el acceso al alcohol se vuelve más sencillo y, en muchos casos, funge como “la puerta de entrada” a otras sustancias.

TE PUEDE INTERESAR: Diócesis de Piedras Negras acepta investigación por presuntos abusos cometidos por exsacerdote hace 18 años

“Vamos a empezar con el alcohol: creo que va a haber un gran consumo entre los jóvenes y de ahí se deriva todo lo demás. Esta enfermedad social nos está afectando a todos”, expresó, al destacar que no solo se trata de un problema individual, sino de un impacto que alcanza a familias y entornos completos.

$!El pastor Valentín Bustos pidió a las familias reforzar la comunicación con sus hijos para prevenir adicciones.
El pastor Valentín Bustos pidió a las familias reforzar la comunicación con sus hijos para prevenir adicciones. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El pastor subrayó que la mejor herramienta para detectar un posible problema de adicción es la comunicación directa, constante y afectiva entre padres e hijos.

“La atención, la comunicación, estar al pendiente de sus amistades y de su entorno social... eso ayuda a identificar si hay alguna sustancia de por medio. Tenemos que estar presentes en lo que hacen nuestros hijos”, insistió.

Advirtió que muchas de las conductas asociadas al consumo de drogas —como el aislamiento, la pérdida de identidad, la vagancia o deambular sin rumbo— son manifestaciones de un deterioro emocional profundo que puede escalar hasta intentos de suicidio.

“Las adicciones no solo destruyen el cuerpo, destruyen la mente y la identidad. Lo que buscan es desconectarse de la realidad, del dolor y la tristeza. Las sustancias les dan una falsa sensación de bienestar, pero los va consumiendo por dentro”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueban sorteo ‘Participa y Gana Pagando tu Predial 2026’ en Ramos Arizpe

Bustos afirmó que el origen del problema suele encontrarse en la niñez, marcado por falta de afecto, abandono o heridas emocionales no atendidas. “El amor, el apego, la comprensión y la comunicación son el antídoto que hoy necesita la sociedad para sanar”, dijo.

Finalmente, llamó a la sociedad a actuar de manera preventiva y no esperar a que los jóvenes lleguen a una crisis extrema o a un anexo para recibir ayuda.

“Mi oración es que no llegue ese momento. Ojalá que la sociedad misma haga conciencia y no sea necesario llegar al internamiento para cambiar”, concluyó.

Temas


Alcohol
Drogas
Posadas

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Manifestantes muestran carteles y documentos con sus demandas laborales acumuladas desde hace tres años.

Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos

true

Gertz Manero: ¿se generó una turbulencia innecesaria?
true

Sin rumbo claro: El problema de la Generación Z
La manada incluye 38 hembras y seis machos que se suman a los ejemplares donados por el Museo del Desierto.

Recibe Cuatro Ciénegas 44 bisontes americanos; visitas abrirán este 2025 (foto y video)
Miss Universo

Miss Universo
Elementos de la Policía Municipal acompañan a los canes tras el anuncio oficial de su retiro.

César y Bebeto se despiden del servicio; binomios caninos que marcaron la seguridad en Saltillo
true

Las dos mitades