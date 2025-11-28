Monclova: fiestas decembrinas elevan riesgo de consumo de drogas en adolescentes
El pastor Valentín Bustos pidió a las familias no esperar a una crisis extrema para intervenir y buscar ayuda
MONCLOVA, COAH.- Con la llegada de convivios, posadas y celebraciones propias de diciembre, el pastor Valentín Bustos, líder del anexo Iglesia del Pueblo en Monclova, lanzó una advertencia a las familias sobre un posible aumento en el consumo de alcohol y drogas entre jóvenes, por lo que pidió “encender los focos rojos” y reforzar la comunicación en el hogar.
En entrevista con VANGUARDIA, el especialista señaló que este mes representa uno de los periodos de mayor riesgo para los adolescentes, pues el acceso al alcohol se vuelve más sencillo y, en muchos casos, funge como “la puerta de entrada” a otras sustancias.
“Vamos a empezar con el alcohol: creo que va a haber un gran consumo entre los jóvenes y de ahí se deriva todo lo demás. Esta enfermedad social nos está afectando a todos”, expresó, al destacar que no solo se trata de un problema individual, sino de un impacto que alcanza a familias y entornos completos.
El pastor subrayó que la mejor herramienta para detectar un posible problema de adicción es la comunicación directa, constante y afectiva entre padres e hijos.
“La atención, la comunicación, estar al pendiente de sus amistades y de su entorno social... eso ayuda a identificar si hay alguna sustancia de por medio. Tenemos que estar presentes en lo que hacen nuestros hijos”, insistió.
Advirtió que muchas de las conductas asociadas al consumo de drogas —como el aislamiento, la pérdida de identidad, la vagancia o deambular sin rumbo— son manifestaciones de un deterioro emocional profundo que puede escalar hasta intentos de suicidio.
“Las adicciones no solo destruyen el cuerpo, destruyen la mente y la identidad. Lo que buscan es desconectarse de la realidad, del dolor y la tristeza. Las sustancias les dan una falsa sensación de bienestar, pero los va consumiendo por dentro”, explicó.
Bustos afirmó que el origen del problema suele encontrarse en la niñez, marcado por falta de afecto, abandono o heridas emocionales no atendidas. “El amor, el apego, la comprensión y la comunicación son el antídoto que hoy necesita la sociedad para sanar”, dijo.
Finalmente, llamó a la sociedad a actuar de manera preventiva y no esperar a que los jóvenes lleguen a una crisis extrema o a un anexo para recibir ayuda.
“Mi oración es que no llegue ese momento. Ojalá que la sociedad misma haga conciencia y no sea necesario llegar al internamiento para cambiar”, concluyó.