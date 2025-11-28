Monclova: fiestas decembrinas elevan riesgo de consumo de drogas en adolescentes

MONCLOVA, COAH.- Con la llegada de convivios, posadas y celebraciones propias de diciembre, el pastor Valentín Bustos, líder del anexo Iglesia del Pueblo en Monclova, lanzó una advertencia a las familias sobre un posible aumento en el consumo de alcohol y drogas entre jóvenes, por lo que pidió “encender los focos rojos” y reforzar la comunicación en el hogar.

En entrevista con VANGUARDIA, el especialista señaló que este mes representa uno de los periodos de mayor riesgo para los adolescentes, pues el acceso al alcohol se vuelve más sencillo y, en muchos casos, funge como “la puerta de entrada” a otras sustancias.

“Vamos a empezar con el alcohol: creo que va a haber un gran consumo entre los jóvenes y de ahí se deriva todo lo demás. Esta enfermedad social nos está afectando a todos”, expresó, al destacar que no solo se trata de un problema individual, sino de un impacto que alcanza a familias y entornos completos.