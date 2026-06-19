Torreón: realizan adecuaciones viales en Independencia por obra de drenaje

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    Torreón: realizan adecuaciones viales en Independencia por obra de drenaje
    Trabajos de interconexión del drenaje sanitario se mantienen sobre el bulevar Independencia como parte de la construcción del Sistema Vial Abastos-Independencia; las maniobras obligaron a implementar desvíos temporales en la zona. SANDRA GÓMEZ

Los trabajos forman parte del Sistema Vial Abastos-Independencia; habilitan desvíos temporales para mantener la circulación en la zona

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad notificó que, en el marco del avance de la obra del Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón, este viernes se realizaron maniobras para el destape de una línea de drenaje sanitario. Estas labores son esenciales para concretar la interconexión con la red urbana actual.

Con el propósito de garantizar la integridad física del personal de obra y de los automovilistas, la dependencia implementó un operativo de desvío vial temporal. Además, colocó la señalética necesaria para orientar el tráfico. Con ello, se busca mantener el orden y agilizar la circulación durante las tareas técnicas.

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$!Ruta sugerida para evitar afectaciones.
Ruta sugerida para evitar afectaciones.

El plan de movilidad para quienes transitan sobre el bulevar Independencia, en sentido de poniente a oriente, contempla un desvío por la calle Río Sabinas. Posteriormente, el flujo vehicular deberá continuar por Río de la Plata hacia el oriente. Finalmente, al llegar al cruce con Río Salado, los automovilistas podrán incorporarse nuevamente al carril principal del bulevar Independencia.

Las autoridades estatales solicitaron la comprensión de la ciudadanía ante los inconvenientes que estos cambios pudieran generar. Reafirmaron que los trabajos avanzan bajo estándares de eficiencia. Además, señalaron que esta infraestructura busca transformar de manera positiva la conectividad y la movilidad de toda la región lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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