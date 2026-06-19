Torreón: realizan adecuaciones viales en Independencia por obra de drenaje
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Los trabajos forman parte del Sistema Vial Abastos-Independencia; habilitan desvíos temporales para mantener la circulación en la zona
TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad notificó que, en el marco del avance de la obra del Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón, este viernes se realizaron maniobras para el destape de una línea de drenaje sanitario. Estas labores son esenciales para concretar la interconexión con la red urbana actual.
Con el propósito de garantizar la integridad física del personal de obra y de los automovilistas, la dependencia implementó un operativo de desvío vial temporal. Además, colocó la señalética necesaria para orientar el tráfico. Con ello, se busca mantener el orden y agilizar la circulación durante las tareas técnicas.
El plan de movilidad para quienes transitan sobre el bulevar Independencia, en sentido de poniente a oriente, contempla un desvío por la calle Río Sabinas. Posteriormente, el flujo vehicular deberá continuar por Río de la Plata hacia el oriente. Finalmente, al llegar al cruce con Río Salado, los automovilistas podrán incorporarse nuevamente al carril principal del bulevar Independencia.
Las autoridades estatales solicitaron la comprensión de la ciudadanía ante los inconvenientes que estos cambios pudieran generar. Reafirmaron que los trabajos avanzan bajo estándares de eficiencia. Además, señalaron que esta infraestructura busca transformar de manera positiva la conectividad y la movilidad de toda la región lagunera.