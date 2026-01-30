Torreón recibe a 200 perros de raza en evaluación nacional de belleza

Torreón
/ 30 enero 2026
    Ejemplares de diversas razas competirán bajo estándares nacionales avalados por la Federación Canófila Mexicana. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La XII Evaluación Nacional de Belleza Canina se realizará del 30 de enero al 2 de febrero en el CCT, con acceso gratuito

TORREÓN, COAH.- Cerca de 200 perros de razas puras, procedentes de distintos estados del país, participarán en la XII Evaluación Nacional de Belleza Canina, que inició el jueves 30 de enero y concluye el domingo 2 de febrero en el Centro de Convenciones de Torreón (CCT).

El evento, avalado por la Federación Canófila Mexicana, se desarrollará en un horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y contará con entrada libre y gratuita para el público en general, como una opción de entretenimiento y convivencia familiar.

El director del Centro de Convenciones Torreón, Rodrigo González Fernández, informó que en esta edición se reunirán ejemplares de gran calidad, entre ellos pastores alemanes, rottweilers, poodles y otras razas, que serán evaluados por jueces especializados conforme a estándares nacionales e internacionales de belleza, estructura y temperamento.

$!El director del Centro de Convenciones Torreón, Rodrigo González Fernández,
El director del Centro de Convenciones Torreón, Rodrigo González Fernández, FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Además de apreciar la diversidad y elegancia de los perros participantes, los asistentes podrán observar el trabajo y la destreza de criadores y manejadores profesionales, así como disfrutar de actividades complementarias, entre ellas charlas sobre el cuidado responsable de las mascotas y exhibiciones de adiestramiento.

La presentación del programa estuvo a cargo de Carlos Ocón Rodríguez, presidente del Club Canófilo de Torreón; Guadalupe Murrieta, representante del Club Canófilo Cholollán de Puebla, y el director del CCT, quienes destacaron que este tipo de certámenes promueven la cultura canina, la crianza ética y el bienestar animal.

Los organizadores señalaron que se espera una importante afluencia de visitantes durante los cuatro días del evento, lo que contribuirá a la actividad económica local y reforzará la proyección de Torreón como sede de encuentros especializados de nivel nacional en el ámbito de la canofilia.

