Torreón recibe a 200 perros de raza en evaluación nacional de belleza

TORREÓN, COAH.- Cerca de 200 perros de razas puras, procedentes de distintos estados del país, participarán en la XII Evaluación Nacional de Belleza Canina, que inició el jueves 30 de enero y concluye el domingo 2 de febrero en el Centro de Convenciones de Torreón (CCT).

El evento, avalado por la Federación Canófila Mexicana, se desarrollará en un horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y contará con entrada libre y gratuita para el público en general, como una opción de entretenimiento y convivencia familiar.

TE PUEDE INTERESAR: Da Fiscalía de NL carpetazo al caso contra Armando Castilla; reafirma que hubo fabricación de pruebas

El director del Centro de Convenciones Torreón, Rodrigo González Fernández, informó que en esta edición se reunirán ejemplares de gran calidad, entre ellos pastores alemanes, rottweilers, poodles y otras razas, que serán evaluados por jueces especializados conforme a estándares nacionales e internacionales de belleza, estructura y temperamento.