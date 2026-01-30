Torreón recibe a 200 perros de raza en evaluación nacional de belleza
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La XII Evaluación Nacional de Belleza Canina se realizará del 30 de enero al 2 de febrero en el CCT, con acceso gratuito
TORREÓN, COAH.- Cerca de 200 perros de razas puras, procedentes de distintos estados del país, participarán en la XII Evaluación Nacional de Belleza Canina, que inició el jueves 30 de enero y concluye el domingo 2 de febrero en el Centro de Convenciones de Torreón (CCT).
El evento, avalado por la Federación Canófila Mexicana, se desarrollará en un horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y contará con entrada libre y gratuita para el público en general, como una opción de entretenimiento y convivencia familiar.
TE PUEDE INTERESAR: Da Fiscalía de NL carpetazo al caso contra Armando Castilla; reafirma que hubo fabricación de pruebas
El director del Centro de Convenciones Torreón, Rodrigo González Fernández, informó que en esta edición se reunirán ejemplares de gran calidad, entre ellos pastores alemanes, rottweilers, poodles y otras razas, que serán evaluados por jueces especializados conforme a estándares nacionales e internacionales de belleza, estructura y temperamento.
Además de apreciar la diversidad y elegancia de los perros participantes, los asistentes podrán observar el trabajo y la destreza de criadores y manejadores profesionales, así como disfrutar de actividades complementarias, entre ellas charlas sobre el cuidado responsable de las mascotas y exhibiciones de adiestramiento.
La presentación del programa estuvo a cargo de Carlos Ocón Rodríguez, presidente del Club Canófilo de Torreón; Guadalupe Murrieta, representante del Club Canófilo Cholollán de Puebla, y el director del CCT, quienes destacaron que este tipo de certámenes promueven la cultura canina, la crianza ética y el bienestar animal.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Revocación de mandato no es viable para el próximo año’, asegura consejera Dania Ravel en visita a Coahuila
Los organizadores señalaron que se espera una importante afluencia de visitantes durante los cuatro días del evento, lo que contribuirá a la actividad económica local y reforzará la proyección de Torreón como sede de encuentros especializados de nivel nacional en el ámbito de la canofilia.