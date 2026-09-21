Torreón recibirá 40 patrullas y armamento en operativo conjunto entre Municipio y Estado

Durante el anuncio, el Edil de Torreón subrayó que esta dotación de equipo táctico responde a la estrategia de colaboración permanente entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado en áreas clave para el desarrollo local.

TORREÓN, COAH.- Para reforzar las tareas de vigilancia y preservar la tranquilidad en el municipio, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que este viernes entregará, de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, un nuevo lote de 40 patrullas y armamento destinado a la corporación policial de Torreón.

“Este próximo viernes, el Gobernador y su servidor vamos a entregar 40 nuevas patrullas, armamento para nuestra Policía, para seguir viviendo tranquilos, para que puedan estar seguros”, afirmó el Mandatario municipal.

Asimismo, Riquelme Solís señaló que la consolidación de la paz social marcha de la mano con las obras en infraestructura educativa y otros proyectos estratégicos impulsados en la demarcación.

El Presidente Municipal enfatizó que la alianza institucional con Manolo Jiménez resulta indispensable para atraer mayores inversiones y consolidar programas sociales tanto en Torreón como en la Región lagunera.

Al concluir, el Alcalde reafirmó que la seguridad pública, el impulso a la educación y la creación de empleos continuarán siendo los ejes rectores de la agenda coordinada entre ambas administraciones.