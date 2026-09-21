Torreón recibirá 40 patrullas y armamento en operativo conjunto entre Municipio y Estado

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    Torreón recibirá 40 patrullas y armamento en operativo conjunto entre Municipio y Estado
    La seguridad, educación y empleos son ejes que marcan la agenda del Gobierno de Torreón, dijo el alcalde Miguel Ángel Riquelme. SANDRA GÓMEZ

Será el próximo viernes cuando llegue el nuevo equipo y las armas

TORREÓN, COAH.- Para reforzar las tareas de vigilancia y preservar la tranquilidad en el municipio, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que este viernes entregará, de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, un nuevo lote de 40 patrullas y armamento destinado a la corporación policial de Torreón.

Durante el anuncio, el Edil de Torreón subrayó que esta dotación de equipo táctico responde a la estrategia de colaboración permanente entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado en áreas clave para el desarrollo local.

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“Este próximo viernes, el Gobernador y su servidor vamos a entregar 40 nuevas patrullas, armamento para nuestra Policía, para seguir viviendo tranquilos, para que puedan estar seguros”, afirmó el Mandatario municipal.

Asimismo, Riquelme Solís señaló que la consolidación de la paz social marcha de la mano con las obras en infraestructura educativa y otros proyectos estratégicos impulsados en la demarcación.

El Presidente Municipal enfatizó que la alianza institucional con Manolo Jiménez resulta indispensable para atraer mayores inversiones y consolidar programas sociales tanto en Torreón como en la Región lagunera.

Al concluir, el Alcalde reafirmó que la seguridad pública, el impulso a la educación y la creación de empleos continuarán siendo los ejes rectores de la agenda coordinada entre ambas administraciones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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