Torreón recibirá a 300 competidores en el Regional de Robótica WRO Coahuila 2026

De acuerdo con información de los organismos industriales de la región, la actividad se consolida como uno de los certámenes de robótica aplicada a la educación más importantes a nivel nacional, al conjuntar el talento de cientos de niños y jóvenes del norte de México.

TORREÓN, COAH.- A través de un trabajo coordinado, Canacintra Torreón y la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL) formalizaron la realización del Torneo Regional World Robot Olympiad (WRO) Coahuila 2026, programado para el sábado 20 de junio en esta localidad.

La llegada a la ciudad de las fases del WRO México, considerado un referente global en la materia, posicionará a Torreón como un espacio de visibilidad para las capacidades de innovación y desarrollo tecnológico juvenil.

El encuentro técnico reunirá a cerca de 300 concursantes de la región norte del país, distribuidos en mesas de trabajo enfocadas en programación, sistemas de automatización, inteligencia artificial y ensamblaje de dispositivos de operación autónoma.

La promoción de este torneo responde al interés del sector productivo por impulsar las habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) desde etapas tempranas, consideradas esenciales para la competitividad industrial actual.

La complejidad del reto radica en que los participantes estructuran sus propuestas robóticas desde las fases iniciales en el sitio, resolviendo variables imprevistas contra reloj de acuerdo con su categoría.

El esquema de competencia contempla participantes desde nivel básico hasta profesional. Destaca la división Robo Mission, donde los robots resuelven tareas de manera autónoma en un margen de dos minutos, así como Future Innovators, enfocada en el desarrollo de prototipos con utilidad social.