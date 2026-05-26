Torreón recibirá a 300 competidores en el Regional de Robótica WRO Coahuila 2026

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    Torreón recibirá a 300 competidores en el Regional de Robótica WRO Coahuila 2026
    Canacintra Torreón y la UAL anunciaron la realización del Torneo Regional WRO Coahuila 2026, que reunirá a jóvenes talentos de robótica e innovación tecnológica. SANDRA GÓMEZ

TORREÓN, COAH.- A través de un trabajo coordinado, Canacintra Torreón y la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL) formalizaron la realización del Torneo Regional World Robot Olympiad (WRO) Coahuila 2026, programado para el sábado 20 de junio en esta localidad.

De acuerdo con información de los organismos industriales de la región, la actividad se consolida como uno de los certámenes de robótica aplicada a la educación más importantes a nivel nacional, al conjuntar el talento de cientos de niños y jóvenes del norte de México.

$!El World Robot Olympiad llegará a Torreón con competencias enfocadas en programación, automatización e innovación tecnológica para niñas, niños y jóvenes.
El World Robot Olympiad llegará a Torreón con competencias enfocadas en programación, automatización e innovación tecnológica para niñas, niños y jóvenes. SANDRA GÓMEZ
https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/localizan-urna-con-cenizas-abandonada-en-calles-de-torreon-BO20957547

La llegada a la ciudad de las fases del WRO México, considerado un referente global en la materia, posicionará a Torreón como un espacio de visibilidad para las capacidades de innovación y desarrollo tecnológico juvenil.

El encuentro técnico reunirá a cerca de 300 concursantes de la región norte del país, distribuidos en mesas de trabajo enfocadas en programación, sistemas de automatización, inteligencia artificial y ensamblaje de dispositivos de operación autónoma.

La promoción de este torneo responde al interés del sector productivo por impulsar las habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) desde etapas tempranas, consideradas esenciales para la competitividad industrial actual.

La complejidad del reto radica en que los participantes estructuran sus propuestas robóticas desde las fases iniciales en el sitio, resolviendo variables imprevistas contra reloj de acuerdo con su categoría.

El esquema de competencia contempla participantes desde nivel básico hasta profesional. Destaca la división Robo Mission, donde los robots resuelven tareas de manera autónoma en un margen de dos minutos, así como Future Innovators, enfocada en el desarrollo de prototipos con utilidad social.

$!El certamen de robótica incluirá pruebas de programación, automatización e inteligencia artificial, además de actividades familiares e interactivas para los asistentes.
El certamen de robótica incluirá pruebas de programación, automatización e inteligencia artificial, además de actividades familiares e interactivas para los asistentes. SANDRA GÓMEZ

La organización del evento reiteró que el valor del torneo trasciende la dinámica competitiva, ya que funciona como un semillero de especialistas capaces de integrarse al sector de manufactura avanzada en la región.

El torneo también contará con un programa de convivencia familiar que incluirá exhibiciones interactivas y áreas de servicios, con el objetivo de brindar una experiencia integral para los asistentes durante toda la jornada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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