Torreón: Recibos del agua servirán como botón de pánico para mujeres en riesgo

TORREÓN, COAH.- En una medida estratégica para combatir la violencia doméstica, el Ayuntamiento de Torreón integrará un sistema de alerta QR en los recibos del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento.

La iniciativa, presentada por el Instituto Municipal de la Mujer, pretende que la ayuda llegue directamente a la puerta de las colonias con mayor índice de vulnerabilidad a partir de abril.

El mecanismo es sencillo pero efectivo: un código QR color violeta impreso en la papelería permitirá que, con un solo escaneo, se enlace una llamada de emergencia prioritaria.

Amira Darwich, directora del IMM, aclaró que el objetivo no es forzar la denuncia, sino ofrecer un primer contacto de protección y empoderamiento. “Trabajamos en la autoestima y la capacitación para que ellas tomen decisiones informadas”, explicó.

El nuevo diseño del recibo incluirá también líneas de acompañamiento para orientación legal y psicológica. Esta herramienta de difusión masiva responde a la necesidad de visibilizar los programas del IMM, que el año pasado brindó apoyo a miles de torreonenses en temas de desarrollo personal y prevención.

El servicio del QR estará disponible los 365 días del año, complementando la atención presencial de lunes a viernes en las oficinas del Instituto.

Con esta acción, Torreón refuerza su red de seguridad digital para garantizar que el auxilio esté siempre al alcance de un teléfono celular.