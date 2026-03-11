Torreón: Recibos del agua servirán como botón de pánico para mujeres en riesgo

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 11 marzo 2026
    Torreón: Recibos del agua servirán como botón de pánico para mujeres en riesgo
    La estrategia impulsada por el Instituto Municipal de la Mujer busca acercar servicios de atención y acompañamiento a las colonias con mayor vulnerabilidad. SANDRA GÓMEZ

El Instituto Municipal de la Mujer implementará un código QR violeta que permitirá contactar líneas de emergencia, orientación legal y apoyo psicológico mediante un simple escaneo

TORREÓN, COAH.- En una medida estratégica para combatir la violencia doméstica, el Ayuntamiento de Torreón integrará un sistema de alerta QR en los recibos del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento.

La iniciativa, presentada por el Instituto Municipal de la Mujer, pretende que la ayuda llegue directamente a la puerta de las colonias con mayor índice de vulnerabilidad a partir de abril.

TE PUEDE INTERESAR: Acuña logra atraer a 34 especialistas del IMSS tras participar en el Draft 2026

El mecanismo es sencillo pero efectivo: un código QR color violeta impreso en la papelería permitirá que, con un solo escaneo, se enlace una llamada de emergencia prioritaria.

Amira Darwich, directora del IMM, aclaró que el objetivo no es forzar la denuncia, sino ofrecer un primer contacto de protección y empoderamiento. “Trabajamos en la autoestima y la capacitación para que ellas tomen decisiones informadas”, explicó.

El nuevo diseño del recibo incluirá también líneas de acompañamiento para orientación legal y psicológica. Esta herramienta de difusión masiva responde a la necesidad de visibilizar los programas del IMM, que el año pasado brindó apoyo a miles de torreonenses en temas de desarrollo personal y prevención.

El servicio del QR estará disponible los 365 días del año, complementando la atención presencial de lunes a viernes en las oficinas del Instituto.

Con esta acción, Torreón refuerza su red de seguridad digital para garantizar que el auxilio esté siempre al alcance de un teléfono celular.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alerta
Alerta De Género

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los trabajos buscan mejorar la movilidad en corredores industriales por donde circula transporte de carga y personal.

Saltillo invertirá 140 millones de pesos en pavimentación y bacheo durante 2026
El legislador señaló que el nuevo esquema de curules propuesto por la reforma electoral, favorecería al partido gobernante y alteraría la representación popular en el Congreso.

Arremete Rubén Moreira, diputado por Coahuila, contra la reforma electoral; advierte intento de instaurar ‘partido único’
En el encuentro se analizaron estrategias para facilitar la transición de los estudiantes hacia la universidad.

Coahuila: UTRCC fortalece vinculación con preparatorias para impulsar acceso de jóvenes a la universidad
Adoptar hábitos saludables como ejercicio, alimentación equilibrada y revisiones médicas periódicas ayuda a reducir el riesgo cardiovascular.

Coahuila: alertan sobre infartos en mujeres y la importancia de reconocer síntomas a tiempo

El Centro Histórico de Saltillo se ha convertido en el lugar de reunión de saltillenses y turistas.

Saltillo espera más de 150 mil visitantes y una ocupación hotelera del 80% en Semana Santa
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T
Cosechando en Palenque

Cosechando en Palenque
true

Bobby y Pedro Haces, en el Mundial de Beisbol