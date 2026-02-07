Torreón refuerza atención legal y protección a mujeres

Torreón
/ 7 febrero 2026
    Torreón refuerza atención legal y protección a mujeres
    El encuentro busca garantizar que las usuarias del IMM reciban asesoría y acompañamiento adecuado FOTO: CORTESÍA

Organizan encuentro interinstitucional para coordinar acciones contra la violencia

Con el objetivo de prevenir distintos tipos de violencia y fortalecer la atención legal a mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) celebró esta semana un encuentro interinstitucional con la participación del cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

La reunión contó con la presencia de Rosario Varela Zúñiga, responsable del Programa Multidisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAdeC, y de Joaly Jaqueline López García, titular de la Unidad Municipal de Derechos Humanos.

Durante la sesión, se revisaron temas relacionados con la obligación de pensión alimenticia según lo establece la ley, así como las modificaciones recientes en esta materia. Entre ellas, la reforma nacional de 2023 y la actualización en Coahuila en 2024 con la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

“Estas reuniones nos permiten garantizar que nuestras usuarias reciban la mejor asesoría y acompañamiento, fortaleciendo sus derechos y promoviendo la igualdad y la justicia en Torreón”, destacó Amira Darwich García, directora del IMM.

Con estas acciones, la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González reafirma su compromiso de proteger los derechos de las mujeres y promover la igualdad en la ciudad.

