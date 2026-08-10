Ninguno acepta su responsabilidad tras aparatoso choque al norte de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Ninguno acepta su responsabilidad tras aparatoso choque al norte de Saltillo
    El KIA Sorento y el Nissan Sentra quedaron en medio de la vialidad tras el fuerte impacto. ULISES MARTÍNEZ

Un KIA Sorento y un Nissan Sentra protagonizaron un accidente en el cruce de José Sarmiento y Nazario Ortiz Garza; ambos conductores aseguraron tener la luz verde del semáforo

Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en el cruce de José Sarmiento y Nazario Ortiz Garza, al norte de Saltillo, donde participaron dos vehículos y ambos conductores señalaron que tenían la luz verde del semáforo.

De acuerdo con los primeros datos, una camioneta KIA Sorento era conducida por Sandra Luz “N”, de 61 años, quien salía del bulevar José Sarmiento para incorporarse a Nazario Ortiz Garza, con dirección al bulevar Venustiano Carranza.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/van-112-detenidos-en-saltillo-por-ingerir-alcohol-en-las-calles-MF22724585
$!Se informó que se revisarán las cámaras de seguridad para encontrar al culpable.
Se informó que se revisarán las cámaras de seguridad para encontrar al culpable. ULISES MARTÍNEZ

Al realizar la maniobra, la camioneta impactó en la parte lateral a un Nissan Sentra conducido por Ricardo Amaury “N”, de 45 años.

Tras el impacto, el automóvil fue arrastrado varios metros hasta que ambos vehículos quedaron en medio de la vialidad, lo que provocó el cierre parcial de la circulación durante algunos minutos.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades. Se reportaron personas lesionadas y, debido a que ninguno de los conductores aceptó la responsabilidad, el accidente sería consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy, en campaña

Andy, en campaña
true

Saltillo: ¿se ha abatido la violencia de género?
true

POLITICÓN: El fiscal Federico Fernández frena críticas de Mejía Berdeja y salpica al PT en Coahuila
Saltillo podría registrar más lluvias a partir del viernes, con una probabilidad superior al 50 por ciento.

Lluvias y calor extremo: así será el clima en Saltillo y Coahuila esta semana
El enoturismo y las bodas de destino han incrementado la demanda de hospedaje en el Pueblo Mágico.

Parras de la Fuente vive boom turístico: hoteles de lujo llegan a 9 mil pesos por noche
El encuentro contará con la participación de jugadores originarios de Piedras Negras.

Borregos Monterrey y UACH disputarán el Tazón de la Frontera en Piedras Negras
El sismo de 7.4 en Colombia dejó entre 71 y 80 muertos, 26 edificios colapsados en Cali y daños graves; autoridades mantienen labores de rescate.

Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional
Cabe destacar que Trump no incluyó ninguna amenaza de ataques adicionales contra Irán en sus declaraciones, algo poco común.

Trump mantiene un enfoque discreto hacia Irán, optando por ataques económicos en lugar de ataques militares