Ninguno acepta su responsabilidad tras aparatoso choque al norte de Saltillo

De acuerdo con los primeros datos, una camioneta KIA Sorento era conducida por Sandra Luz “N”, de 61 años, quien salía del bulevar José Sarmiento para incorporarse a Nazario Ortiz Garza, con dirección al bulevar Venustiano Carranza.

Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en el cruce de José Sarmiento y Nazario Ortiz Garza, al norte de Saltillo , donde participaron dos vehículos y ambos conductores señalaron que tenían la luz verde del semáforo.

Al realizar la maniobra, la camioneta impactó en la parte lateral a un Nissan Sentra conducido por Ricardo Amaury “N”, de 45 años.

Tras el impacto, el automóvil fue arrastrado varios metros hasta que ambos vehículos quedaron en medio de la vialidad, lo que provocó el cierre parcial de la circulación durante algunos minutos.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades. Se reportaron personas lesionadas y, debido a que ninguno de los conductores aceptó la responsabilidad, el accidente sería consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales.