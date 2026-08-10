Coincide Mejía con Manolo en aprovechar gas Shale

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum, y con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, en que la explotación del gas shale es favorable para este estado. En un video que posteó ayer en redes sociales, Ricardo dijo que el fracking utilizado de manera responsable puede convertirse en motor de desarrollo para las regiones Norte y Carbonífera.

Lo dicho por Mejía encaja y armoniza con las declaraciones recientes del gobernador Manolo Jiménez que afirmó que la explotación del gas será palanca de desarrollo y de empleos. El líder estatal del PT ha sido un acérrimo crítico del gobierno estatal pero en esta ocasión por fin aceptó que la sinergia y el trabajo conjunto de Claudia y Manolo son algo bueno a Coahuila. ¿Qué le cuesta? *** SISBELES: EL OBJETO DEL DESEO Tres de los cuatro aspirantes a suceder al gobernador Manolo Jiménez externaron en privado al subsecretario regional, Sergio Sisbeles, su deseo de que los acompañe como fiscal general. Claro, en caso de obtener primero la candidatura del PRI al Gobierno del Estado y luego ganar la elección constitucional. Sisbeles es subsecretario en la región centro, y por supuesto que el alcalde monclovense Carlos Villarreal, uno de los aspirantes a la gubernatura, ya le hizo la invitación.

Los otros dos precandidatos también tienen a Sergio en la mira para, en caso de llegar al gobierno estatal, designarlo fiscal general del Estado. El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, no ha dicho esta boca es mía y guarda discreción sobre sus planes futuros y posibles invitados a sumarse a su causa. Sergio Armando, parece, se ha convertido en el objeto del deseo de importantes integrantes de la clase política coahuilense, merced a su activismo político, mano fuerte, y capacidad de conciliar. Trae futuro... *** DESARMADOS Y CALLADOS No es por intrigar pero el PRI y el PAN deberán ponerse creativos si quieren mantener la línea de golpeteo contra la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena hasta llegar a las elecciones del 2027. Por lo pronto el Gobierno federal, uno a uno, les arruina los temas de mayor ponderación mediática y los deja sin dientes y lengua para criticar. Mire usted que por el homicidio del alcalde de Michoacán, Carlos Manzo, ya fueron detenidos los autores materiales y también cayó Ramón Ángel, “El R1”, presunto instigador intelectual.

El exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, desbancó a “Andy” como “Rey del Huachicol” y junto a 9 presuntos cómplices se encuentran en prisión en espera de sentencia. Ruffo aparece como el coyote mayor en el tráfico de combustible de Estados Unidos a México y se esperan nuevas detenciones en Coahuila y Tamaulipas. En el sobadísimo caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de una década, ya está preso el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por ocultar videopruebas.

Ángel es primo del senador priista Manuel Añorve Baños, uno de los voceros cercanos al líder nacional, Alejandro Moreno. Y si gustan hablar de la CNTE déjenme recordarles, estimados lectores, que representantes de este organismo magisterial se reunirán en breve con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ni cómo ayudarles... *** ÁBRETE, SÉSAMO La delegación federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila se ha convertido en el negocio más rentable para el chilango Tanech Sánchez. El delegado, según ex empleados, se asoció con un empresario lagunero de apellido Batarse, al que le asigna directamente la mayoría de las obras, sin concurso, ni licitación. Los socios, aseguran, se enriquecen al amparo del tráfico de influencias y de obras autoasignadas, sin importarles el código moral de la Cuarta Transformación.

Nomás hay que darse una vuelta por el hotel boutique que Sánchez Ángeles construye en el pueblo mágico de Parras de la Fuente, para darse cuenta de su repentina bonanza económica. Eso sí, Tanech no se olvida de los amigos y según trascendió apoya de vez en cuando con una lanita al líder estatal de Morena, Diego del Bosque, y al legislador federal Antonio Castro. El silencio cuesta... *** MÉDICO A DOMICILIO En Nueva Rosita, el doctor Jesús Zcruz emprendió un novedoso programa de apoyo social con consultas médicas a domicilio. El Bebo Zcruz se reportó ayer domingo desde la colonia Zaragoza y atendió gratuitamente a un buen número de personas que se acercaron a pedirle auxilio médico.