Torreón: refuerzan monitoreo de sistema pluvial ante pronóstico de lluvias

El edil detalló que desde hace una semana se mantiene una revisión permanente de los pasos a desnivel y se realizan trabajos para el vaciado de la laguna de regulación, con el propósito de contar con capacidad para recibir las precipitaciones.

TORREÓN, COAH.- Ante el pronóstico de una mayor presencia de lluvias durante septiembre, el alcalde de Torreón , Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que se implementará un esquema preventivo con personal técnico especializado dedicado a vigilar el sistema de rebombeo pluvial de la ciudad.

“Estamos preparados para atender el tema de lluvias, y con un monitoreo permanente para estar en condiciones de captar todo tipo de intensidad”, señaló Riquelme Solís.

Durante la evaluación de la mesa de seguridad correspondiente a la semana 35, el alcalde también reportó saldo blanco en los eventos recientes, entre ellos el arranque de la Feria de Torreón, que registró una asistencia superior a 10 mil personas, así como el regreso a clases y el encuentro de futbol entre Santos y Tigres.

En la reunión también se revisaron los ajustes viales realizados en el sector Revolución-Vasconcelos y, de acuerdo con el alcalde, ya se prepara la logística de seguridad, vialidad y protección civil para la celebración del Grito de Independencia, en coordinación con dependencias estatales.

Durante la sesión fue presentado Carlos de Lara McGrath como nuevo titular del Centro de Justicia Municipal y se adelantó la próxima entrega de patrullas y armamento para las corporaciones locales.