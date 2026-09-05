Torreón: refuerzan monitoreo de sistema pluvial ante pronóstico de lluvias

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    Torreón: refuerzan monitoreo de sistema pluvial ante pronóstico de lluvias
    Autoridades municipales y estatales evaluaron los operativos recientes y revisaron las acciones previstas en materia de seguridad y prevención. SANDRA GÓMEZ

Miguel Ángel Riquelme informó que personal técnico dará seguimiento al sistema de rebombeo; además, autoridades reportaron saldo blanco en los eventos recientes

TORREÓN, COAH.- Ante el pronóstico de una mayor presencia de lluvias durante septiembre, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que se implementará un esquema preventivo con personal técnico especializado dedicado a vigilar el sistema de rebombeo pluvial de la ciudad.

El edil detalló que desde hace una semana se mantiene una revisión permanente de los pasos a desnivel y se realizan trabajos para el vaciado de la laguna de regulación, con el propósito de contar con capacidad para recibir las precipitaciones.

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“Estamos preparados para atender el tema de lluvias, y con un monitoreo permanente para estar en condiciones de captar todo tipo de intensidad”, señaló Riquelme Solís.

Durante la evaluación de la mesa de seguridad correspondiente a la semana 35, el alcalde también reportó saldo blanco en los eventos recientes, entre ellos el arranque de la Feria de Torreón, que registró una asistencia superior a 10 mil personas, así como el regreso a clases y el encuentro de futbol entre Santos y Tigres.

En la reunión también se revisaron los ajustes viales realizados en el sector Revolución-Vasconcelos y, de acuerdo con el alcalde, ya se prepara la logística de seguridad, vialidad y protección civil para la celebración del Grito de Independencia, en coordinación con dependencias estatales.

Durante la sesión fue presentado Carlos de Lara McGrath como nuevo titular del Centro de Justicia Municipal y se adelantó la próxima entrega de patrullas y armamento para las corporaciones locales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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