Torreón: busca Riquelme reforzar coordinación del Centro de Justicia Municipal con Fiscalía

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    Torreón: busca Riquelme reforzar coordinación del Centro de Justicia Municipal con Fiscalía
    Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se analizará una mayor integración operativa entre el Centro de Justicia Municipal y la Fiscalía General del Estado. SANDRA GÓMEZ

El alcalde señaló que se analizará un esquema para agilizar procedimientos derivados de detenciones y anunció que también se contempla ampliar la presencia de peritos para atender hechos viales

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón buscará reforzar la coordinación institucional con el Gobierno de Coahuila y la Fiscalía General del Estado como parte de la nueva etapa que inicia el Centro de Justicia Municipal bajo la dirección de Carlos de Lara McGrath, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El edil señaló que el relevo en la dependencia permitirá revisar su operación y consolidarla como una instancia dentro de las políticas municipales de seguridad, justicia cívica y mantenimiento del orden público.

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Agregó que uno de los principales proyectos que se mantienen sobre la mesa es avanzar en una mayor integración operativa entre el Centro de Justicia Municipal y la Fiscalía General del Estado, con el propósito de agilizar los procedimientos derivados de las detenciones y facilitar, cuando la naturaleza de los hechos lo amerite, su judicialización.

Comentó que la propuesta deberá analizarse de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, para establecer su viabilidad y definir el esquema jurídico y operativo bajo el cual podría implementarse.

Según explicó el presidente municipal, la intención es evitar que las actuaciones de las corporaciones municipales queden aisladas y generar mecanismos que permitan dar continuidad a cada procedimiento cuando exista la probable comisión de un delito.

Dentro de los ajustes que se contemplan para el Centro de Justicia Municipal también se encuentra ampliar la presencia de peritos, principalmente para fortalecer la atención de accidentes viales y agilizar los dictámenes correspondientes.

Riquelme Solís añadió que una mayor capacidad técnica permitiría reducir los tiempos de atención tanto para los ciudadanos como para las corporaciones que intervienen en hechos de tránsito.

Recordó que Carlos de Lara McGrath participó ya en la reunión semanal de seguridad, en la que convergen autoridades municipales, estatales y del Poder Judicial para revisar indicadores, operativos y estrategias de prevención.

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Indicó que la participación del nuevo titular en estos encuentros permitirá incorporarlo al esquema de coordinación que mantiene Torreón con las diferentes corporaciones de seguridad.

Además, informó que a través de la Secretaría del Ayuntamiento se impulsarán reuniones de trabajo con las instituciones involucradas en la atención de faltas administrativas y conflictos comunitarios, con el objetivo de homologar criterios y revisar los mecanismos de justicia cívica.

Adelantó que durante los próximos días sostendrá reuniones con Carlos de Lara McGrath para evaluar la situación actual de la dependencia, revisar sus necesidades y determinar posibles cambios en su funcionamiento.

De acuerdo con el edil, el objetivo es que el Centro de Justicia Municipal tenga un papel más activo dentro de la estrategia de seguridad de Torreón y mantenga una relación permanente con las instituciones estatales encargadas de la procuración de justicia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

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Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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