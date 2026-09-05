Torreón: busca Riquelme reforzar coordinación del Centro de Justicia Municipal con Fiscalía

El edil señaló que el relevo en la dependencia permitirá revisar su operación y consolidarla como una instancia dentro de las políticas municipales de seguridad, justicia cívica y mantenimiento del orden público.

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón buscará reforzar la coordinación institucional con el Gobierno de Coahuila y la Fiscalía General del Estado como parte de la nueva etapa que inicia el Centro de Justicia Municipal bajo la dirección de Carlos de Lara McGrath, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Agregó que uno de los principales proyectos que se mantienen sobre la mesa es avanzar en una mayor integración operativa entre el Centro de Justicia Municipal y la Fiscalía General del Estado, con el propósito de agilizar los procedimientos derivados de las detenciones y facilitar, cuando la naturaleza de los hechos lo amerite, su judicialización.

Comentó que la propuesta deberá analizarse de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, para establecer su viabilidad y definir el esquema jurídico y operativo bajo el cual podría implementarse.

Según explicó el presidente municipal, la intención es evitar que las actuaciones de las corporaciones municipales queden aisladas y generar mecanismos que permitan dar continuidad a cada procedimiento cuando exista la probable comisión de un delito.

Dentro de los ajustes que se contemplan para el Centro de Justicia Municipal también se encuentra ampliar la presencia de peritos, principalmente para fortalecer la atención de accidentes viales y agilizar los dictámenes correspondientes.

Riquelme Solís añadió que una mayor capacidad técnica permitiría reducir los tiempos de atención tanto para los ciudadanos como para las corporaciones que intervienen en hechos de tránsito.

Recordó que Carlos de Lara McGrath participó ya en la reunión semanal de seguridad, en la que convergen autoridades municipales, estatales y del Poder Judicial para revisar indicadores, operativos y estrategias de prevención.