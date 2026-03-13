Torreón: Refuerzan vigilancia escolar tras reportes de amenazas en planteles

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Torreón
/ 13 marzo 2026
    Torreón: Refuerzan vigilancia escolar tras reportes de amenazas en planteles
    El alcalde Román Alberto Cepeda González informó que se mantiene un monitoreo constante en escuelas de todos los niveles. SANDRA GÓMEZ

En estas acciones participan Seguridad Pública Municipal, Educación, Cultura y Tránsito y Vialidad.

TORREÓN, COAH. – Ante el reciente reporte de una nueva amenaza de tiroteo en una institución educativa de la ciudad, el Ayuntamiento de Torreón anunció que intensificará los protocolos de prevención y los esquemas de colaboración con el sector educativo para garantizar la seguridad de los estudiantes.

El alcalde Román Alberto Cepeda González detalló que el municipio mantiene un monitoreo constante en escuelas de todos los niveles. En este operativo participan de manera coordinada la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como las áreas de Educación, Cultura y Tránsito y Vialidad.

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Tras el análisis de los casos recientes, el edil señaló que algunas de estas alertas podrían derivar de “retos” virales entre el alumnado. Calificó esta tendencia como una situación preocupante que obliga a las corporaciones a actuar con anticipación para neutralizar cualquier riesgo potencial.

Cepeda González hizo un llamado a las familias laguneras, subrayando que la prevención primaria comienza en el hogar. Afirmó que la formación y los valores familiares representan el primer filtro para evitar conductas que alteren la paz en los centros escolares.

Asimismo, adelantó que se trabaja en una estrategia conjunta entre distintos niveles de gobierno para unificar criterios de responsabilidad entre padres de familia y directivos escolares. Se estima que este proceso de homologación normativa pueda concretarse en las próximas semanas.

En otro tema, el presidente municipal abordó la modernización del transporte urbano, proyecto que —dijo— continúa en análisis técnico. Informó que en los próximos días sostendrá reuniones con concesionarios y autoridades del sector para concretar los acuerdos finales.

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El objetivo, explicó, es emitir próximamente un anuncio oficial que detalle el calendario de implementación, los lineamientos operativos y el posible ajuste de tarifas, aunque evitó establecer una fecha específica para asegurar que el proyecto se presente completamente definido.

Finalmente, advirtió que la auditoría al sistema de transporte continúa vigente y aseguró que, de detectarse anomalías administrativas o financieras, se procederá conforme a la ley para aplicar las sanciones correspondientes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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