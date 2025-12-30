Torreón: regidores aprueban por mayoría el Presupuesto de Egresos 2026

/ 30 diciembre 2025
    Torreón: regidores aprueban por mayoría el Presupuesto de Egresos 2026
El proyecto busca garantizar la operación de programas y servicios municipales el próximo año

TORREÓN, COAH.- Durante la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Román Cepeda, el Ayuntamiento de Torreón aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos que será aplicado por la Administración Municipal durante el ejercicio fiscal 2026, así como diversos asuntos relacionados con la Cuenta Pública.

En primer término, el cuerpo colegiado avaló por mayoría el Estado Financiero correspondiente al mes de noviembre del ejercicio fiscal 2025, documento que da cuenta del comportamiento de los ingresos y egresos municipales en ese periodo.

Posteriormente, se sometió a consideración del Cabildo la tercera adecuación y/o modificación a los Presupuestos de Ingresos y Egresos, así como al Tabulador de Sueldos y Salarios del Ejercicio Fiscal 2025 de la Administración Pública Municipal, la cual fue aprobada por mayoría.

De igual forma, las y los regidores aprobaron por mayoría el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, con el objetivo de garantizar la operación de los programas, servicios y acciones prioritarias del municipio durante el próximo año.

Finalmente, el Cabildo aprobó por unanimidad las solicitudes de tres establecimientos mercantiles para el cambio de domicilio, denominación y giro en su certificación municipal de alcoholes, conforme al Reglamento para prevenir y combatir el abuso en el consumo de alcohol, así como para regular su venta y consumo en el municipio de Torreón.

La sesión se desarrolló de manera virtual.

