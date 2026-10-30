Torreón: Relevan a Víctor Ramos en Plazas y Mercados; asume Luis Alberto Mendoza
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Subsecretario del Ayuntamiento será el nuevo titular
TORREÓN, COAH.- La Dirección de Plazas y Mercados de Torreón cambió de titular este viernes 30 de octubre, con la llegada de Luis Alberto Mendoza Balderas, quien sustituye a Víctor Ramos Galindo como parte de los ajustes en la administración municipal.
Mendoza Balderas se desempeñaba como Subsecretario del Ayuntamiento y ahora regresa a una dependencia que ya encabezó en una administración anterior, por lo que cuenta con experiencia en las labores de regulación del comercio en la ciudad.
Desde esta dirección atenderá las tareas relacionadas con el ordenamiento de vendedores ambulantes y semifijos, así como la supervisión de la ocupación de espacios en la vía pública, una de las principales funciones del área.
El Gobierno Municipal dio a conocer el nombramiento mediante un breve comunicado, en el que señaló que estos movimientos administrativos buscan mantener la continuidad de los programas, servicios y acciones de atención a la ciudadanía.
La información oficial no precisa las razones del relevo de Ramos Galindo ni si tendrá otra responsabilidad dentro del Ayuntamiento. Tampoco se anunció quién quedará al frente de la Subsecretaría que deja Mendoza Balderas.