Torreón: Relevan a Víctor Ramos en Plazas y Mercados; asume Luis Alberto Mendoza

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    Torreón: Relevan a Víctor Ramos en Plazas y Mercados; asume Luis Alberto Mendoza
    Desde este viernes el departamento de Mercados y Plazas del Ayuntamiento de Torreón, tiene nuevo director. SANDRA GÓMEZ

Subsecretario del Ayuntamiento será el nuevo titular

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Plazas y Mercados de Torreón cambió de titular este viernes 30 de octubre, con la llegada de Luis Alberto Mendoza Balderas, quien sustituye a Víctor Ramos Galindo como parte de los ajustes en la administración municipal.

Mendoza Balderas se desempeñaba como Subsecretario del Ayuntamiento y ahora regresa a una dependencia que ya encabezó en una administración anterior, por lo que cuenta con experiencia en las labores de regulación del comercio en la ciudad.

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Desde esta dirección atenderá las tareas relacionadas con el ordenamiento de vendedores ambulantes y semifijos, así como la supervisión de la ocupación de espacios en la vía pública, una de las principales funciones del área.

El Gobierno Municipal dio a conocer el nombramiento mediante un breve comunicado, en el que señaló que estos movimientos administrativos buscan mantener la continuidad de los programas, servicios y acciones de atención a la ciudadanía.

La información oficial no precisa las razones del relevo de Ramos Galindo ni si tendrá otra responsabilidad dentro del Ayuntamiento. Tampoco se anunció quién quedará al frente de la Subsecretaría que deja Mendoza Balderas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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