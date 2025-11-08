Monclova: jugadoras se enfrentan a golpes y jalones durante partido juvenil de básquetbol (video)

Monclova
/ 8 noviembre 2025
    Monclova: jugadoras se enfrentan a golpes y jalones durante partido juvenil de básquetbol (video)
    Entrenadores intentaron intervenir, pero no lograron controlar la pelea de inmediato. FOTOS: TOMADAS DEL VIDEO

Autoridades y entrenadores analizan el incidente para reforzar protocolos de seguridad y prevenir agresiones físicas en competencias juveniles

MONCLOVA, COAH.- Un partido amistoso de básquetbol que se desarrollaba en el Gimnasio Milo Martínez, ubicado en la colonia Deportivo de Monclova, derivó en una riña entre jugadoras que escaló hasta patadas, jalones de cabello, arañazos y varias participantes tiradas en el suelo. Según los testimonios de quienes presenciaron el suceso, el enfrentamiento comenzó dentro de la cancha y rápidamente perdió control.

En un video que se comparte en redes sociales se observa a las jóvenes en medio de la discusión y empujones. Aunque entrenadores y adultos intentaron intervenir, no consiguieron frenar el episodio de inmediato. Testigos indicaron que el origen del conflicto fue un desacuerdo durante el juego, que derivó en agresiones físicas directas.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año

El incidente ha generado inquietud entre padres de familia y autoridades, ya que refleja un aumento aparente de la violencia en ámbitos deportivos, incluso entre jóvenes mujeres que, según se observa en videos recientes, al no aceptar la derrota recurren a agresiones.

ANTECEDENTES RECIENTES DE VIOLENCIA DEPORTIVA

Este nuevo incidente ocurre en un contexto donde ya se han documentado hechos similares en Monclova. El pasado octubre, en un partido de sóftbol femenil entre los equipos Rangers y Monsters en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, se presentó una riña que provocó que las autoridades deportivas municipales anunciaran sanciones “ejemplares” contra las jugadoras involucradas.

El director de Deportes municipal declaró que las medidas serían sin distinción de género y que se trabaja en una coordinación regional para que las sanciones también se apliquen en municipios vecinos como Frontera y Castaños, con el objetivo de evitar que los sancionados migren a otras ligas.

Los hechos recientes en Monclova plantean interrogantes sobre la supervisión y el fomento de valores en competiciones deportivas juveniles. Cuando un juego tradicionalmente recreativo termina en agresión física, se pone en riesgo tanto la integridad de las personas como el propósito formativo del deporte. Ante ello, las autoridades han reiterado que el deporte debe servir para la convivencia y el desarrollo personal, y no como escenario de confrontaciones.

Mientras se esclarece lo ocurrido en el Gimnasio Milo Martínez, los organizadores y responsables de ligas deberán revisar sus protocolos de seguridad y conducta, y garantizar que los participantes —independientemente de la edad o género— compitan en un entorno seguro, sin temor a que la rivalidad derive en violencia.

Temas


Basquetbol
Deportes
Violencia

Localizaciones


Monclova

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia