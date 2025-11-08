Monclova: jugadoras se enfrentan a golpes y jalones durante partido juvenil de básquetbol (video)
Autoridades y entrenadores analizan el incidente para reforzar protocolos de seguridad y prevenir agresiones físicas en competencias juveniles
MONCLOVA, COAH.- Un partido amistoso de básquetbol que se desarrollaba en el Gimnasio Milo Martínez, ubicado en la colonia Deportivo de Monclova, derivó en una riña entre jugadoras que escaló hasta patadas, jalones de cabello, arañazos y varias participantes tiradas en el suelo. Según los testimonios de quienes presenciaron el suceso, el enfrentamiento comenzó dentro de la cancha y rápidamente perdió control.
En un video que se comparte en redes sociales se observa a las jóvenes en medio de la discusión y empujones. Aunque entrenadores y adultos intentaron intervenir, no consiguieron frenar el episodio de inmediato. Testigos indicaron que el origen del conflicto fue un desacuerdo durante el juego, que derivó en agresiones físicas directas.
El incidente ha generado inquietud entre padres de familia y autoridades, ya que refleja un aumento aparente de la violencia en ámbitos deportivos, incluso entre jóvenes mujeres que, según se observa en videos recientes, al no aceptar la derrota recurren a agresiones.
ANTECEDENTES RECIENTES DE VIOLENCIA DEPORTIVA
Este nuevo incidente ocurre en un contexto donde ya se han documentado hechos similares en Monclova. El pasado octubre, en un partido de sóftbol femenil entre los equipos Rangers y Monsters en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, se presentó una riña que provocó que las autoridades deportivas municipales anunciaran sanciones “ejemplares” contra las jugadoras involucradas.
El director de Deportes municipal declaró que las medidas serían sin distinción de género y que se trabaja en una coordinación regional para que las sanciones también se apliquen en municipios vecinos como Frontera y Castaños, con el objetivo de evitar que los sancionados migren a otras ligas.
Los hechos recientes en Monclova plantean interrogantes sobre la supervisión y el fomento de valores en competiciones deportivas juveniles. Cuando un juego tradicionalmente recreativo termina en agresión física, se pone en riesgo tanto la integridad de las personas como el propósito formativo del deporte. Ante ello, las autoridades han reiterado que el deporte debe servir para la convivencia y el desarrollo personal, y no como escenario de confrontaciones.
Mientras se esclarece lo ocurrido en el Gimnasio Milo Martínez, los organizadores y responsables de ligas deberán revisar sus protocolos de seguridad y conducta, y garantizar que los participantes —independientemente de la edad o género— compitan en un entorno seguro, sin temor a que la rivalidad derive en violencia.