Monclova: jugadoras se enfrentan a golpes y jalones durante partido juvenil de básquetbol (video)

MONCLOVA, COAH.- Un partido amistoso de básquetbol que se desarrollaba en el Gimnasio Milo Martínez, ubicado en la colonia Deportivo de Monclova, derivó en una riña entre jugadoras que escaló hasta patadas, jalones de cabello, arañazos y varias participantes tiradas en el suelo. Según los testimonios de quienes presenciaron el suceso, el enfrentamiento comenzó dentro de la cancha y rápidamente perdió control.

En un video que se comparte en redes sociales se observa a las jóvenes en medio de la discusión y empujones. Aunque entrenadores y adultos intentaron intervenir, no consiguieron frenar el episodio de inmediato. Testigos indicaron que el origen del conflicto fue un desacuerdo durante el juego, que derivó en agresiones físicas directas.

El incidente ha generado inquietud entre padres de familia y autoridades, ya que refleja un aumento aparente de la violencia en ámbitos deportivos, incluso entre jóvenes mujeres que, según se observa en videos recientes, al no aceptar la derrota recurren a agresiones.