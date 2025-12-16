Torreón: replican en Sonora esquema de presión de la CATEM ya denunciado en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Empresarios y organismos civiles de Sonora denunciaron un presunto esquema de extorsión y presión económica atribuido a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organización encabezada a nivel nacional por el diputado federal de Morena, Pedro Haces.

De acuerdo con los señalamientos, la práctica consistiría en utilizar trámites sindicales como constancias de representatividad y emplazamientos a huelga sin respaldo real de los trabajadores, para después exigir cuotas mensuales o pagos únicos a las empresas a cambio de retirar la amenaza.

Las acusaciones apuntan a la dirigencia de CATEM en Sonora, donde se menciona a Carolina Lara Moreno, Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma como presuntas operadoras de este mecanismo.

Empresarios afectados aseguran que los procedimientos carecen de sustento laboral y tienen como único objetivo generar presión financiera sobre las compañías.

Los denunciantes subrayan que el modus operandi es idéntico al que fue señalado recientemente en la Comarca Lagunera, donde la semana pasada fue detenido Édgar “N”, alias “El Limones”, presunto secretario de Organización de CATEM en Durango, identificado como cercano a Nassael Armando Cobián Duarte, líder sindical local que desde entonces no ha emitido postura pública.

Para la iniciativa privada de Sonora, la repetición del esquema en distintas regiones evidencia un patrón sistemático que, aseguran, desvirtúa el espíritu de la reforma laboral de 2019, la cual buscaba fortalecer la libertad sindical y erradicar prácticas de simulación.

Ante ello, han solicitado la intervención de autoridades federales, elevando su petición a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y a la fiscal Ernestina Godoy, a fin de que se realice una investigación a fondo y se frene lo que califican como “acoso productivo” contra las empresas.