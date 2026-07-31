Aplican segunda multa por abandono de perro en Torreón; advierten arresto y denuncia penal

TORREÓN, COAH.- Debido al incumplimiento reiterado de las recomendaciones emitidas para garantizar el bienestar de un perro de raza Weimaraner, autoridades municipales aplicaron una segunda multa económica a los propietarios del ejemplar. En caso de persistir la omisión, el procedimiento podría derivar en un arresto administrativo de hasta 36 horas y en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el probable delito de abandono. El expediente se inició tras diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre las condiciones en las que se encontraba el animal. De acuerdo con las autoridades, el perro permanece en un predio a la intemperie, protegido únicamente con plásticos y sin acceso visible a agua potable. La situación provocó que el propio can excavara un hoyo para resguardarse de la lluvia, las bajas temperaturas y el calor extremo.

Antes de imponer la sanción, personal del Centro Veterinario Municipal acudió en cuatro ocasiones al domicilio para exhortar a los propietarios a mejorar las condiciones del ejemplar; sin embargo, las recomendaciones fueron ignoradas. Ante la falta de respuesta, inspectores de la Dirección de Inspección y Verificación realizaron una nueva visita al inmueble para notificar la aplicación de la segunda multa económica dentro del procedimiento administrativo. Los propietarios contarán con cinco días hábiles para cubrir el monto de la sanción. En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, la multa se duplicará y el expediente será turnado a los Tribunales Administrativos, instancia facultada para imponer un arresto administrativo de hasta 36 horas por desacato. Paralelamente, el municipio analiza presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el probable delito de abandono. De manera adicional, las dependencias involucradas gestionan una orden judicial que les permita ingresar legalmente al domicilio, asegurar al perro y trasladarlo a un lugar seguro si se determina que continúa en riesgo su integridad.

Sobre este caso, la organización Defensoría Animalista Laguna exhortó públicamente al propietario a mejorar de inmediato las condiciones de vida del can o, en su caso, entregarlo voluntariamente para que reciba la atención adecuada. Asimismo, la asociación recordó a la ciudadanía la importancia de ejercer una tenencia responsable de animales de compañía y subrayó que el maltrato animal no solo puede derivar en sanciones económicas, sino también en responsabilidades de carácter penal.