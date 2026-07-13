Torreón retomará la modernización del transporte con respaldo estatal

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    Torreón retomará la modernización del transporte con respaldo estatal
    El Gobierno del Estado y el Municipio trabajan en un plan para renovar el sistema de transporte público de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme anunció que Torreón prepara un nuevo proyecto para modernizar el transporte público con apoyo del Gobierno del Estado y los concesionarios

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que su administración buscará “sacarse la espina” en materia de transporte público y adelantó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja en un proyecto para modernizar el servicio en la ciudad.

El edil informó que próximamente se presentará a la ciudadanía una propuesta detallada, con el propósito de transparentar sus alcances, las etapas de ejecución y las inversiones necesarias para avanzar hacia un sistema más eficiente, seguro y acorde con las necesidades de los usuarios.

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Explicó que la primera fase contempla la adquisición de nuevas unidades y el aprovechamiento de la infraestructura construida para la ruta troncal del antiguo proyecto del Metrobús, cuyos espacios deberán ser rehabilitados y adaptados al nuevo modelo de movilidad.

Riquelme Solís reconoció que la modernización del transporte no depende exclusivamente del Gobierno Municipal, pues requiere la participación del Estado, de los concesionarios y de las instituciones financieras. Sin embargo, señaló que las primeras negociaciones con los transportistas presentan avances importantes.

“Al menos la primera parte ya está más o menos armada”, expresó el alcalde, quien indicó que buscará agilizar los acuerdos para que las diferentes etapas del proyecto puedan complementarse hacia mediados de 2027.

Como parte de esta coordinación, el gobernador Manolo Jiménez Salinas manifestó su disposición de proyectar recursos para recuperar los paraderos construidos para el Metrobús, varios de los cuales presentan daños y deterioro debido al paso del tiempo y a la falta de operación.

Otro de los aspectos fundamentales será establecer esquemas que permitan respaldar el financiamiento para la compra de autobuses, de manera que los concesionarios cuenten con condiciones viables para renovar sus flotillas sin poner en riesgo la continuidad del servicio.

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El presidente municipal reconoció que uno de los principales obstáculos para transformar el transporte público ha sido la lenta recuperación del número de pasajeros, situación que reduce los ingresos de los concesionarios y dificulta que puedan recuperar las inversiones destinadas a la adquisición de unidades modernas.

Ante este escenario, afirmó que el reto será atendido conjuntamente por el Municipio y el Gobierno del Estado, mediante un esquema que brinde certeza a los transportistas y, al mismo tiempo, garantice a la población un servicio digno, funcional y con camiones en mejores condiciones.

Riquelme Solís sostuvo que la modernización no debe limitarse únicamente a comprar autobuses, sino que debe integrar infraestructura, rutas eficientes, tecnología, financiamiento y un modelo operativo que responda al crecimiento y a las necesidades actuales de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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