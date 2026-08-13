Torreón reúne a especialistas alrededor del futuro de la cirugía robótica en simposium

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    Torreón reúne a especialistas alrededor del futuro de la cirugía robótica en simposium
    Especialistas participan en la Reunión Intercapitular del American College of Surgeons en Torreón. ARCHIVO

La agenda combina conferencias, simulación robótica y talleres prácticos de mínima invasión.

TORREÓN, COAH.- La cirugía de mínima invasión y el uso de tecnología robótica concentran durante tres días la atención de especialistas, residentes y estudiantes de medicina en Torreón, donde inició la Reunión Intercapitular del American College of Surgeons, Capítulo México.

El simposium “Cirugía de mínima invasión y conexiones de la cirugía robótica” se desarrolla en el Hospital Ángeles Torreón, con un programa que combina conferencias, cursos de simulación en cirugía robótica y talleres prácticos enfocados en técnicas de mínima invasión.

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La jornada busca actualizar a profesionales de la salud y acercar a quienes todavía están en formación a herramientas que están modificando la manera de realizar distintos procedimientos quirúrgicos. Durante las actividades se abordan temas relacionados con cirugía general y oncológica, además de técnicas laparoscópicas y robóticas.

El encuentro cobra especial relevancia para Torreón debido a que la ciudad ya cuenta con infraestructura especializada en cirugía robótica. El Hospital Ángeles puso en operación su Centro de cirugía robótica y durante 2025 reportó haber superado las 100 intervenciones realizadas mediante esta tecnología.

$!Representantes del Hospital Angeles, UAdeC e IMSS participaron en la inauguración del simposium.
Representantes del Hospital Angeles, UAdeC e IMSS participaron en la inauguración del simposium. CORTESÍA

La plataforma robótica permite efectuar procedimientos mediante pequeñas incisiones y proporciona al cirujano mayor precisión y estabilidad en determinados movimientos, aunque requiere capacitación especializada y entrenamiento constante.

En la inauguración participaron Marcelino Covarrubias, director médico del Hospital Ángeles Torreón; Carlos Acevedo, director de la Facultad de Medicina de la UAdeC, y José Valeriano Ibáñez de la Rosa, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Coahuila del IMSS.

Durante los tres días de actividades, los asistentes tendrán contacto con procedimientos y herramientas que forman parte de la evolución de la cirugía moderna. El objetivo es que el conocimiento no se quede en las aulas, sino que pueda trasladarse a la práctica médica mediante capacitación y entrenamiento especializado.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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