Torreón revisará situación del SIMAS y perfila una reestructura

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    Torreón revisará situación del SIMAS y perfila una reestructura
    El Gobierno Municipal presentará al Consejo Directivo los primeros resultados de la revisión al SIMAS, con el objetivo de definir acciones para fortalecer la operación y las finanzas del organismo. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El Consejo Directivo conocerá el jueves un diagnóstico financiero, técnico y operativo del organismo; también será invitada la FGR para informar sobre una empresa proveedora

Torreón, Coahuila.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el próximo jueves convocará al Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón para presentar los primeros resultados de la revisión financiera, técnica y operativa del organismo.

La sesión ordinaria permitirá definir las acciones necesarias para mejorar el servicio de agua potable, drenaje sanitario e infraestructura pluvial. Además, forma parte del proceso de entrega-recepción que se realiza en las dependencias municipales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-nombra-riquelme-a-gerardo-marquez-consejero-juridico-municipal-HI22084715

Riquelme Solís afirmó que, una vez concluida la revisión, se determinará si es necesario solicitar una auditoría para conocer con precisión los pasivos, compromisos financieros y la capacidad operativa del sistema.

Señaló que no adelantará cifras ni conclusiones hasta que la información sea presentada formalmente ante el Consejo Directivo.

”Primero debemos conocer el estado real que guarda el organismo. A partir de ahí podremos tomar decisiones responsables sobre la reestructura financiera, técnica y operativa que necesita el sistema”, manifestó.

BUSCARÁN FORTALECER AL ORGANISMO

Indicó que el objetivo será resolver de fondo los problemas del SIMAS, reorientar sus recursos y establecer prioridades para mejorar la distribución de agua potable, el funcionamiento del drenaje sanitario y la operación de la infraestructura pluvial.

Respecto a la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) en la empresa Eco Pisan HM, S.A., proveedora del SIMAS, señaló que hasta el momento no cuenta con información oficial sobre los motivos del procedimiento.

Por ello, anunció que invitará al delegado de la FGR en Torreón a la sesión del Consejo Directivo, con el propósito de que informe sobre el caso y aclare las dudas relacionadas con la empresa.

Precisó que, con la información disponible hasta ahora, se trata de una actuación contra una compañía privada vinculada con la proveeduría del organismo y no de una intervención directa al SIMAS o al Gobierno Municipal.

”No tenemos elementos para señalar que esta situación afecte a la paramunicipal o al municipio; sin embargo, es importante contar con información oficial y actuar con absoluta transparencia”, expresó.

REVISARÁN SITUACIÓN FINANCIERA

Riquelme Solís recordó que durante su anterior administración se implementaron medidas para sanear las finanzas del organismo. Sin embargo, señaló que posteriormente se retomaron algunas prácticas administrativas que incrementaron sus compromisos financieros, entre ellas determinadas prestaciones otorgadas a servidores públicos.

Indicó que todos esos conceptos serán revisados sin afectar los derechos laborales, pero procurando que la estructura administrativa sea sostenible y que el gasto esté orientado principalmente a la prestación de los servicios.

Finalmente, afirmó que el SIMAS tiene posibilidades de recuperar su estabilidad mediante una estructura ordenada, transparente y enfocada en resultados.

”El sistema tiene capacidad para reorientar su trabajo. Lo más importante es definir prioridades, cuidar los recursos y garantizar que el agua y el drenaje funcionen de manera satisfactoria para los habitantes de Torreón”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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