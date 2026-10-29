Renuncia de Taddei pone en vilo designación de presidencia del Instituto Electoral de Coahuila

Fue durante la sesión ordinaria del Consejo General de este jueves cuando se presentó en el orden del día el punto número 5, referente a la designación de las presidencias de los consejos electorales locales de Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Puebla y Tamaulipas.

Tras la renuncia de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral en medio de acusaciones de corrupción, el Consejo General aprobó un receso por tiempo indefinido para analizar el retiro de la votación del punto donde se designaría la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila, ante la presión de los partidos políticos.

En este punto, se someterían a votación de todos los consejeros los perfiles que fueron previamente aprobados por los integrantes de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, quienes eligieron a Karla Ivonne Natividad González para ocupar el máximo cargo del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.

Sin embargo, durante la sesión, los partidos políticos solicitaron al Consejo la remoción de este punto de la discusión para que los perfiles fueran nuevamente analizados, ante los señalamientos de que los seleccionados habrían sido también aprobados con el voto de Guadalupe Taddei, además de señalar posibles influencias al respecto.

“Lo pertinente es que, frente a las acusaciones por hechos de corrupción que incluso se están perfilando hacia los OPLE, y también se ha mencionado del proceso de designación, solicitaríamos aplazarlo por lo menos una semana”, dijo el representante del PRI.

“Me parece que frente a estas designaciones sí sería importante que se enviara una señal de prudencia y de revisión más exhaustiva. No queremos descalificar a priori el trabajo que han hecho de entrevistas de los perfiles, pero en este momento sí sería indispensable para hacer una revisión más profunda”, indicó Juan Zavala, representante del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano.

“Solicitamos a esta presidencia retirar el punto de la orden del día, más que nada por el momento en que se está viviendo. Es un momento en el que este Consejo está obligado a brindar certidumbre y estabilidad, y aprobar este proyecto en este momento tan difícil no abona en nada a la confianza”, indicó el representante de Morena.

El consejero Uuc-Kib Espadas, del Consejo General, adelantó que este es un tema que se discutió previamente; sin embargo, entre las consideraciones está que las presidencias por designar en los consejos entrarían en funciones a más tardar el día 3 de noviembre, por lo cual el tiempo es limitado.

Además, la consejera Carla Humphrey mencionó que los votos de Guadalupe Taddei, así como las anotaciones y consideraciones, ya fueron eliminados de la discusión que se tomó para la deliberación.

Para discutir el retiro de las designaciones de las consejerías de la sesión de este jueves, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, propuso un receso por tiempo indefinido, y la discusión se reanudará en cuanto se configure un acuerdo al respecto.