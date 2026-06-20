Torreón rompe récord en licencias de funcionamiento por confianza empresarial

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    Torreón rompe récord en licencias de funcionamiento por confianza empresarial
    Marcelo Valdés Quintanilla señaló que el crecimiento en licencias de funcionamiento refleja la confianza del sector empresarial para invertir y expandirse en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Al cierre de mayo de 2026, el municipio registró 14 mil 652 licencias refrendadas, cifra superior a las 14 mil 193 contabilizadas en el mismo periodo del año anterior

TORREÓN, COAH.- El dinamismo económico de Torreón vive un momento de crecimiento. La Dirección de Desarrollo Económico Municipal dio a conocer que la ciudad alcanzó un máximo histórico en la expedición y renovación de licencias de funcionamiento, un indicador que refleja el atractivo de la región para emprendedores y grandes inversionistas.

Para Marcelo Valdés Quintanilla, titular de la dependencia, este incremento es mucho más que una cifra administrativa. Representa el fortalecimiento del tejido productivo local y la creación sostenida de empleos para las familias laguneras.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-realizan-adecuaciones-viales-en-independencia-por-obra-de-drenaje-DE21520614

“Cada negocio que abre sus puertas es una apuesta firme por Torreón. Observamos no solo nuevas inversiones, sino una consolidación de empresas que, tras establecerse, hoy deciden expandir sus operaciones aquí”, afirmó.

Las estadísticas respaldan este panorama. Al cierre del 31 de mayo de 2026, el municipio contabilizó 14 mil 652 licencias refrendadas, superando las 14 mil 193 registradas en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a nuevos proyectos, el crecimiento fue notable, al pasar de 455 a 621 licencias de nuevo ingreso. Paralelamente, la modernización administrativa dio resultados, ya que los trámites digitales se duplicaron, al pasar de mil 45 a 2 mil 146 refrendos en línea.

Valdés Quintanilla subrayó que estos resultados son fruto de una sinergia efectiva entre el Gobierno Municipal y el Estado de Coahuila, bajo la gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfocada en potenciar la competitividad regional.

Este ecosistema favorable se sostiene sobre dos pilares fundamentales: la seguridad y el talento. Torreón se mantiene entre las ciudades más seguras del país con más de 500 mil habitantes, brindando certeza al capital privado.

A ello se suma el capital humano. La Comarca Lagunera destaca por ser la cuarta región con mayor oferta de instituciones de educación superior en México, asegurando un suministro constante de profesionales especializados.

El funcionario reiteró que el compromiso de la Administración Municipal es mantener las facilidades administrativas y el acompañamiento empresarial, con el objetivo de consolidar a Torreón como un pilar del desarrollo económico en el norte del país.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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