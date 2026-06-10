Torreón se alista para vivir la quinta edición del Make Music Day este 21 de junio

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    Torreón se alista para vivir la quinta edición del Make Music Day este 21 de junio
    Autoridades, promotores culturales y artistas presentaron la programación de la quinta edición del festival en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Más de una decena de espacios albergarán conciertos, actividades culturales y experiencias para toda la familia

TORREÓN, COAH.- El próximo 21 de junio, Torreón vibrará al ritmo del Make Music Day (La fiesta de la música), un movimiento internacional que celebra la libertad de expresión a través del arte sonoro. Por quinto año consecutivo, la ciudad se suma a esta iniciativa global que se celebra simultáneamente en más de 2 mil ciudades de 120 países.

En conferencia de prensa, autoridades municipales y representantes de la iniciativa privada presentaron una nutrida agenda que busca democratizar el acceso a la música. Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo Municipal, resaltó que este evento es pieza clave para posicionar a Torreón como un destino cultural de relevancia.

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“Más allá de la música, este evento redescubre nuestra ciudad para los locales y ofrece una experiencia de calidad para los visitantes, además de generar un impacto económico positivo para comercios y emprendedores locales”, señaló Martínez Ávila.

La jornada iniciará temprano y se extenderá hasta la noche, utilizando espacios emblemáticos de la ciudad:

La Alameda Zaragoza, el escenario principal recibirá a partir de las 18:30 horas a agrupaciones como Mi Barrio Colombiano, Liberato y Orkestón Loko. Además, contará con una zona gastronómica de food trucks y activaciones familiares.

Por su parte, el Museo Arocena será un punto estratégico con el espectáculo “Barroco vs 70’s” del Grupo Dime y un bloque de indie rock en la Terraza Arocena con bandas locales como Shire Lagoon y Lino Sullivan.

El Canal de la Perla ofrecerá una experiencia inmersiva de 18:30 a 21:30 horas, combinando jazz en vivo con proyecciones de video mapping.

$!La Ruta Especial del Tranvía Make Music México facilitará el traslado de asistentes entre las distintas sedes del evento.
La Ruta Especial del Tranvía Make Music México facilitará el traslado de asistentes entre las distintas sedes del evento. CORTESÍA

El estacionamiento del IMCE albergará un bazar de vinilos y DJs, mientras que se impartirán clínicas de guitarra y batería con profesionales de talla internacional como Christian Bernadac y Fede Caballero.

El Paseo Colón y Plaza Cuatro Caminos se integran a la fiesta con conciertos de la Banda Municipal, marimba y presentaciones de agrupaciones locales como Kilambé.

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Para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de la oferta completa, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) habilitará la Ruta Especial del Tranvía Make Music México. Este transporte facilitará el traslado entre el Museo Arocena, el Canal de la Perla, la Alameda Zaragoza y diversos puntos del Centro Histórico.

Jorge González, coordinador nacional del evento, subrayó que la fortaleza de esta edición radica en la sinergia entre el Gobierno Municipal, el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), la iniciativa privada y la comunidad artística.

La invitación está abierta a todo el público. Para consultar la cartelera detallada, horarios y ubicaciones, los interesados pueden acceder al portal oficial: https://makemusic.mx.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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