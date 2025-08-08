Torreón: se duplican clausuras de negocios de comida debido a presencia de fauna nociva

TORREÓN, COAH.- Unos 50 establecimientos dedicados a la venta de comida, bares y restaurantes bien acreditados, han sido clausurados por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal en el transcurso del año, por presencia de fauna nociva en sus cocinas y condiciones antihigiénicas generales.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, dijo que con el incremento de las temperaturas que registra la Comarca Lagunera a últimas fechas, se tiene previsto se incremente esta problemática, reconoció.

