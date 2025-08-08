Torreón: se duplican clausuras de negocios de comida debido a presencia de fauna nociva

Torreón
/ 8 agosto 2025
    Torreón: se duplican clausuras de negocios de comida debido a presencia de fauna nociva
    Los operativos de revisión se han incrementado en las últimas semanas. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Multas llegan hasta los 25 mil pesos y si bien los negocios pueden reabrir, deben cumplir con certificados de fumigación y pasar otra revisión

TORREÓN, COAH.- Unos 50 establecimientos dedicados a la venta de comida, bares y restaurantes bien acreditados, han sido clausurados por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal en el transcurso del año, por presencia de fauna nociva en sus cocinas y condiciones antihigiénicas generales.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, dijo que con el incremento de las temperaturas que registra la Comarca Lagunera a últimas fechas, se tiene previsto se incremente esta problemática, reconoció.

$!Pablo Fernández Llamas dijo que por el incremento de las temperaturas, se tiene previsto se incremente la detección de fauna nociva.
Pablo Fernández Llamas dijo que por el incremento de las temperaturas, se tiene previsto se incremente la detección de fauna nociva. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La cifra representa el doble de clausuras por este motivo en comparación con el año pasado, por lo que se busca que estos negocios operan en condiciones que no pongan en riesgo la salud de los consumidores, reveló.

Indicó que entre las fallas más comunes encontradas en los establecimientos, destaca la presencia de excremento de roedores, hallazgo de cucarachas y ratones en áreas del establecimiento y alimentos en estado de descomposición.

Precisó que las multas por estas infracciones ascienden hasta los 25 mil pesos y aunque los establecimientos pueden reabrir una vez que subsanen las fallas, aseguró que además de pagar la multa correspondiente, los responsables deben de presentar los certificados de fumigación requeridos.

$!Para volver a abrir, los negocios deben pagar multa y cumplir con protocolos de fumigación.
Para volver a abrir, los negocios deben pagar multa y cumplir con protocolos de fumigación. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

El funcionario aseguró que han reforzado las campañas de concientización en conjunto con cámaras empresariales y dueños de restaurantes, para informarles sobre los requisitos sanitarios y evitar así multas y sanciones.

