Torreón: se duplican clausuras de negocios de comida debido a presencia de fauna nociva
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Multas llegan hasta los 25 mil pesos y si bien los negocios pueden reabrir, deben cumplir con certificados de fumigación y pasar otra revisión
TORREÓN, COAH.- Unos 50 establecimientos dedicados a la venta de comida, bares y restaurantes bien acreditados, han sido clausurados por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal en el transcurso del año, por presencia de fauna nociva en sus cocinas y condiciones antihigiénicas generales.
El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, dijo que con el incremento de las temperaturas que registra la Comarca Lagunera a últimas fechas, se tiene previsto se incremente esta problemática, reconoció.
TE PUEDE INTERESAR: La Laguna cuenta con una base sólida para el desarrollo tecnológico: Canieti
La cifra representa el doble de clausuras por este motivo en comparación con el año pasado, por lo que se busca que estos negocios operan en condiciones que no pongan en riesgo la salud de los consumidores, reveló.
Indicó que entre las fallas más comunes encontradas en los establecimientos, destaca la presencia de excremento de roedores, hallazgo de cucarachas y ratones en áreas del establecimiento y alimentos en estado de descomposición.
Precisó que las multas por estas infracciones ascienden hasta los 25 mil pesos y aunque los establecimientos pueden reabrir una vez que subsanen las fallas, aseguró que además de pagar la multa correspondiente, los responsables deben de presentar los certificados de fumigación requeridos.
El funcionario aseguró que han reforzado las campañas de concientización en conjunto con cámaras empresariales y dueños de restaurantes, para informarles sobre los requisitos sanitarios y evitar así multas y sanciones.