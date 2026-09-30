Torreón se reporta listo y en alerta ante el pronóstico de nuevas lluvias

El Presidente Municipal indicó que dependencias clave como Protección Civil, Obras Públicas, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial, Tránsito y Vialidad, junto con la Dirección de Seguridad Pública, están preparadas para atender reportes. Añadió que supervisará personalmente los llamados de auxilio para garantizar una oportuna atención.

TORREÓN, COAH.- Frente al pronóstico de precipitaciones para este miércoles y los próximos días, el Ayuntamiento de Torreón mantiene activo un operativo interinstitucional de vigilancia y respuesta inmediata para atender cualquier emergencia, anunció el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

“Hoy también estamos listos, tuvimos reunión por la mañana. Estamos listos para atender por la tarde si es que será también copiosa la lluvia o por si hubiera otra ráfaga de viento”.

Riquelme Solís detalló que la tormenta del martes provocó daños en diversos sectores de la ciudad debido a fallas en el suministro eléctrico, lo que repercutió temporalmente en el funcionamiento de ciertos cárcamos y bombas pluviales de menor capacidad.

Puntualizó que los pasos a desnivel no sufrieron inundaciones gracias a que las bombas mayores disponen de plantas de emergencia; sin embargo, reconoció la necesidad de equipar gradualmente a los equipos más pequeños que carecen de respaldo de energía.

Asimismo, el Alcalde informó que la laguna de regulación se desocupó casi en su totalidad durante la madrugada, por lo que dispone de espacio suficiente para captar nuevos escurrimientos si se registran más lluvias.

De forma simultánea, señaló que se coordinan con la Comisión Federal de Electricidad para normalizar la energía, mientras que los semáforos activos se reprograman y agentes viales agilizan el tráfico en las zonas que siguen sin luz.

Agregó que las cuadrillas municipales seguirán retirando árboles que presenten riesgo de caída tras haber quedado debilitados por las ráfagas de viento de la jornada previa.

Ante las lluvias pronosticadas para hoy, reiteró que las áreas operativas monitorearán el clima y atenderán los reportes ciudadanos a través de la línea 073 y el canal de WhatsApp municipal.

Para concluir, agradeció la solidaridad de los habitantes que auxiliaron a automovilistas y ayudaron a regular el tráfico en los cruceros sin semáforos, destacando que la unión entre sociedad y gobierno es clave en estas contingencias.