Mantiene FGE abiertas tres denuncias por robos en plantas de AHMSA; no hay detenidos

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    Mantiene FGE abiertas tres denuncias por robos en plantas de AHMSA; no hay detenidos
    Everardo Lazo Chapa, delegado de la FGE en la Región Centro-Desierto, confirmó que la Agencia de Investigación Criminal mantiene carpetas abiertas por robos en la empresa acerera. LIDIET MEXICANO

El delegado Everardo Lazo Chapa confirmó que entre los casos se encuentra la desaparición de siete breakers

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado, en su delegación regional Centro-Desierto, mantiene abiertas tres denuncias por presuntos robos registrados al interior de las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), casos que continúan bajo investigación y en los que hasta el momento no se ha identificado a alguna persona como responsable.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro-Desierto, informó en entrevista con VANGUARDIA que las carpetas de investigación permanecen abiertas y que la Agencia de Investigación Criminal continúa recabando datos de prueba para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existe alguna persona relacionada con los robos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/denuncian-saqueo-de-pozo-que-abastecia-a-ahmsa-en-frontera-GL23822664

Uno de los casos corresponde al robo de siete breakers, cuya desaparición fue detectada por personal de la empresa durante una revisión de las instalaciones.

El funcionario explicó que la denuncia por estos equipos fue presentada hace aproximadamente una semana o semana y media, luego de que los trabajadores acudieran a revisar el área y se percataran de que los breakers ya no se encontraban en el lugar donde estaban instalados.

“Se están recabando los datos de prueba dentro de la carpeta de investigación y sigue en proceso”, señaló Lazo Chapa al explicar que la Agencia de Investigación Criminal recibió la orden correspondiente para realizar las diligencias necesarias.

SIN MONTO NI FEHA EXACTA

Hasta el momento tampoco se tiene establecido el monto económico que representa el robo de los siete equipos, debido a que aún no se realiza la evaluación de cada uno de los artículos reportados como desaparecidos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/a-mas-de-tres-anos-del-colapso-de-ahmsa-monclova-sigue-en-crisis-y-sin-recuperar-su-actividad-economica-FL23824045

Lazo Chapa precisó que tampoco existe una fecha u hora exacta en la que se pueda establecer que ocurrió el robo, debido a que el faltante fue detectado posteriormente, cuando se realizó una revisión de las instalaciones.

De acuerdo con la información proporcionada a la Fiscalía, los breakers se encontraban instalados y posteriormente fueron desinstalados, por lo que ahora los investigadores deberán determinar en qué momento pudieron haber sido retirados y quién o quiénes tuvieron acceso al área.

El delegado señaló que, por ahora, no se cuenta con elementos suficientes para señalar a alguna persona como responsable, por lo que no hay detenidos relacionados con este caso.

“No tenemos ahorita alguna persona que podamos determinar como responsable, la carpeta está abierta y se sigue la investigación”, puntualizó.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias para establecer qué ocurrió con los equipos y otros bienes reportados como desaparecidos.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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