Torreón será sede del EIN 2026, vínculo estratégico para la industria y proveeduría regional
Canacintra Torreón anunció la edición 2026 del Encuentro Industrial y de Negocios, que reunirá a más de 30 compradores corporativos y 45 empresas expositoras para fortalecer las cadenas de suministro en La Laguna
TORREÓN, COAH.- Con la intención de robustecer las cadenas de suministro locales e impulsar alianzas de impacto en La Laguna, Canacintra Torreón alista la edición 2026 del Encuentro Industrial y de Negocios (EIN), que concentrará a más de 30 compradores corporativos y 45 empresas expositoras.
La sede elegida para este foro de vinculación directa entre grandes compañías y proveedores regionales es el Centro de Convenciones de Torreón, donde se desarrollarán las actividades el próximo 9 de septiembre.
Pablo García Chacón, dirigente de Canacintra Torreón, puntualizó que esta iniciativa funciona como un escaparate de alto nivel para exhibir el potencial técnico, productivo y tecnológico que distingue al sector industrial de la región.
“El EIN abre una ventana para proyectar el talento local, estrechar lazos comerciales y facilitar el acercamiento con corporativos en busca de nuevos socios estratégicos”, afirmó el líder gremial.
Entre las corporaciones ya confirmadas destacan Industrias Peñoles, Caterpillar, Flowserve, Grupo Lala, Bachoco, Pilgrim’s, BorgWarner, Henniges Automotive, Kyungshin Cable México, Clayens México, ZF Lifetec, Comal Foods, KONE, MLI Industries, Workwear Outfitters, Essex y Siete Leguas Automotive, a las que se sumarán más firmas en los próximos días.
García Chacón enfatizó que este encuentro fortalecerá el tejido productivo regional al conectar a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de la Comarca Lagunera con compradores de sectores estratégicos, dinamizando el desarrollo económico de la región.