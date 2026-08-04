Torreón será sede del EIN 2026, vínculo estratégico para la industria y proveeduría regional

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    Torreón será sede del EIN 2026, vínculo estratégico para la industria y proveeduría regional
    Canacintra Torreón busca fortalecer las cadenas de suministro regionales mediante la vinculación entre proveedores locales y grandes corporativos. SANDRA GÓMEZ

Canacintra Torreón anunció la edición 2026 del Encuentro Industrial y de Negocios, que reunirá a más de 30 compradores corporativos y 45 empresas expositoras para fortalecer las cadenas de suministro en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Con la intención de robustecer las cadenas de suministro locales e impulsar alianzas de impacto en La Laguna, Canacintra Torreón alista la edición 2026 del Encuentro Industrial y de Negocios (EIN), que concentrará a más de 30 compradores corporativos y 45 empresas expositoras.

La sede elegida para este foro de vinculación directa entre grandes compañías y proveedores regionales es el Centro de Convenciones de Torreón, donde se desarrollarán las actividades el próximo 9 de septiembre.

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Pablo García Chacón, dirigente de Canacintra Torreón, puntualizó que esta iniciativa funciona como un escaparate de alto nivel para exhibir el potencial técnico, productivo y tecnológico que distingue al sector industrial de la región.

“El EIN abre una ventana para proyectar el talento local, estrechar lazos comerciales y facilitar el acercamiento con corporativos en busca de nuevos socios estratégicos”, afirmó el líder gremial.

Entre las corporaciones ya confirmadas destacan Industrias Peñoles, Caterpillar, Flowserve, Grupo Lala, Bachoco, Pilgrim’s, BorgWarner, Henniges Automotive, Kyungshin Cable México, Clayens México, ZF Lifetec, Comal Foods, KONE, MLI Industries, Workwear Outfitters, Essex y Siete Leguas Automotive, a las que se sumarán más firmas en los próximos días.

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García Chacón enfatizó que este encuentro fortalecerá el tejido productivo regional al conectar a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de la Comarca Lagunera con compradores de sectores estratégicos, dinamizando el desarrollo económico de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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