Torreón: Sistema Vial Abastos-Independencia supera 85% de avance; estará listo en noviembre

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón: Sistema Vial Abastos-Independencia supera 85% de avance; estará listo en noviembre
    La obra contempla un depósito pluvial con capacidad superior a 200 metros cúbicos para evitar inundaciones. SANDRA GÓMEZ

El Sistema Vial Abastos-Independencia supera 85% de avance y mantiene su conclusión prevista para noviembre

TORREÓN, COAHUILA.- El desarrollo del Sistema Vial Abastos-Independencia reporta un progreso que rebasa el 85%, manteniendo su proyección de finalización para el mes de noviembre, de acuerdo con lo expresado por el titular de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho.

El servidor público detalló que los trabajos ingresaron a su fase de cierre y que las labores pendientes más significativas en infraestructura inducida competen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras resolver los contratiempos generados por el paso de líneas de drenaje, agua potable, cableado eléctrico y fibra óptica en la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/derrumbe-de-mina-en-cuatro-cienegas-deja-dos-mineros-heridos-DA23104034

Precisó que desde días pasados se liberó el carril lateral con flujo de poniente a oriente, garantizando que permanecerá abierto de manera definitiva dentro del esquema general del proyecto.

$!Trabajos subterráneos avanzan en el sistema de captación y desagüe de agua pluvial.
Trabajos subterráneos avanzan en el sistema de captación y desagüe de agua pluvial. SANDRA GÓMEZ

Mencionó que, aunque el movimiento de personal sea menos visible en el exterior, las maniobras siguen concentradas en el nivel subterráneo, donde brigadas y maquinaria edifican el sistema destinado a la captación y desagüe de precipitaciones pluviales.

Entre los elementos clave destaca un depósito pluvial con capacidad mayor a los 200 metros cúbicos, concebido para contener las avenidas de agua en el paso inferior y enviarlas por bombeo hacia el canal Sacramento.

“Aparte de resolver el tema vial, lo dijimos desde un inicio, es una zona de inundación, ese crucero siempre se inundaba”.

La infraestructura incluirá colectores pluviales, bombas de extracción y un generador eléctrico auxiliar para garantizar su operación sostenida ante eventuales cortes en el servicio eléctrico.

El responsable de Obras Públicas subrayó que la obra erradicará una problemática histórica en la intersección Abastos-Independencia, punto donde acumulaban escurrimientos originados en colonias como Navarro, San Isidro y Aviación.

Puntualizó que la obra contempla un techo financiero superior a los 400 millones de pesos aportados por el Gobierno del Estado, monto que sufrió adecuaciones por las maniobras de subterranización exigidas por la CFE.

En el aspecto del tránsito vehicular, afirmó que no hay cierres de consideración programados; por ahora se trabaja en el tendido eléctrico sobre la calzada Abastos, ocupando solo un carril.

De igual forma, se alista el encarpetado final en las laterales, tarea que se prevé ejecutar en horarios nocturnos o dominicales para aminorar las molestias a los conductores.

$!El Sistema Vial Abastos-Independencia supera el 85% de avance y se prevé concluir en noviembre.
El Sistema Vial Abastos-Independencia supera el 85% de avance y se prevé concluir en noviembre. SANDRA GÓMEZ

“Repavimentar las laterales le puede dar a la ciudadanía la tranquilidad de que ya es el término de la obra. Ya no son desviaciones, ya no son adecuaciones”.

Para concluir, señaló que se coordina con Protección Civil y SIMAS un plan continuo de mantenimiento destinado a supervisar los equipos de bombeo y plantas eléctricas en los pasos a desnivel del municipio.

Aclaró que dichos generadores operan con diésel y poseen una autonomía aproximada de 24 horas ininterrumpidas antes de requerir recarga, asegurando el funcionamiento pluvial en contingencias eléctricas prolongadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rocha Moya: Multiverso morenista

Rocha Moya: Multiverso morenista
true

Continúa el éxito del filme ‘El Desaire’
true

POLITICÓN: CTM de Tereso Medina avanza en Coahuila frente a sus rivales de la 4T
Personal médico de la UMAE No. 71 viajó al Hospital General Regional No. 66 de Ciudad Juárez para realizar la procuración de dos riñones y dos córneas.

Dos pacientes reciben una nueva oportunidad de vida con trasplantes en Torreón
El bar La Pre! es uno de los sitios que han sido denunciados por los vecinos por el fuerte ruido que emite.

El calvario de vivir en el Centro de Saltillo: Vecinos denuncian pérdida de patrimonio y trastornos de salud por ruido de bares
Pablo Jaramillo Flores, comandante de la Sub Zona Saltillo, encabezó la delegación de 32 atletas que acudió a la competencia nacional.

Pentatlón de Saltillo gana 27 medallas en la Convención Nacional del PDMU en Oaxaca
Imagen creada a través de la inteligencia artificial. Bill Gates alerta que la Al es una grave amenaza para los empleos y la vida humana.

Bill Gates advierte que la IA es más peligrosa de lo que la industria tecnológica admite
Trump señaló que los negociadores de paz iraníes “hablan de volver a hablar con él todo el tiempo para obtener su aprobación final”.

Trump duda de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, esté muerto