Torreón: Sistema Vial Abastos-Independencia supera 85% de avance; estará listo en noviembre

El servidor público detalló que los trabajos ingresaron a su fase de cierre y que las labores pendientes más significativas en infraestructura inducida competen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras resolver los contratiempos generados por el paso de líneas de drenaje, agua potable, cableado eléctrico y fibra óptica en la zona.

TORREÓN, COAHUILA.- El desarrollo del Sistema Vial Abastos-Independencia reporta un progreso que rebasa el 85%, manteniendo su proyección de finalización para el mes de noviembre, de acuerdo con lo expresado por el titular de Obras Públicas de Torreón , Juan Adolfo Von Bertrab Saracho.

Precisó que desde días pasados se liberó el carril lateral con flujo de poniente a oriente, garantizando que permanecerá abierto de manera definitiva dentro del esquema general del proyecto.

Mencionó que, aunque el movimiento de personal sea menos visible en el exterior, las maniobras siguen concentradas en el nivel subterráneo, donde brigadas y maquinaria edifican el sistema destinado a la captación y desagüe de precipitaciones pluviales.

Entre los elementos clave destaca un depósito pluvial con capacidad mayor a los 200 metros cúbicos, concebido para contener las avenidas de agua en el paso inferior y enviarlas por bombeo hacia el canal Sacramento.

“Aparte de resolver el tema vial, lo dijimos desde un inicio, es una zona de inundación, ese crucero siempre se inundaba”.

La infraestructura incluirá colectores pluviales, bombas de extracción y un generador eléctrico auxiliar para garantizar su operación sostenida ante eventuales cortes en el servicio eléctrico.

El responsable de Obras Públicas subrayó que la obra erradicará una problemática histórica en la intersección Abastos-Independencia, punto donde acumulaban escurrimientos originados en colonias como Navarro, San Isidro y Aviación.

Puntualizó que la obra contempla un techo financiero superior a los 400 millones de pesos aportados por el Gobierno del Estado, monto que sufrió adecuaciones por las maniobras de subterranización exigidas por la CFE.

En el aspecto del tránsito vehicular, afirmó que no hay cierres de consideración programados; por ahora se trabaja en el tendido eléctrico sobre la calzada Abastos, ocupando solo un carril.

De igual forma, se alista el encarpetado final en las laterales, tarea que se prevé ejecutar en horarios nocturnos o dominicales para aminorar las molestias a los conductores.