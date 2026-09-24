Torreón: Sorprenden a sujeto cuando presuntamente intentaba robar cableado del SIMAS (video)

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    Torreón: Sorprenden a sujeto cuando presuntamente intentaba robar cableado del SIMAS (video)
    Agentes de Seguridad Pública y del Grupo de Reacción Torreón aseguraron al sujeto para ponerlo a disposición de las autoridades. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El presunto infractor fue descubierto cuando realizaba destrozos en la infraestructura para sustraer el cableado; fue entregado a la Policía Municipal de Torreón

TORREÓN, COAH.- Elementos operativos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón lograron el arresto infraganti de un hombre que ingresó de manera ilegal al Tanque Joyas del Desierto, ubicado en el cruce de la avenida de las Noas y el Paseo de las Dunas.

El implicado fue descubierto por el personal técnico en el momento exacto en que causaba destrozos dentro de la casilla eléctrica con la intención de sustraer el cableado, comprometiendo el funcionamiento de la infraestructura hídrica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-ofrecera-mas-de-500-vacantes-en-feria-municipal-del-empleo-PH23710483

Tras el hallazgo, los trabajadores solicitaron la intervención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyos elementos acudieron al lugar para asegurar al señalado y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

SENAÑALAN ANTECEDENTES DE ROBOS EN LA ZONA

Vecinos del sector señalaron que el presunto infractor ya había sido identificado previamente por cometer atracos similares, tanto en instalaciones del organismo descentralizado como en comercios cercanos de la colonia.

Por su parte, la administración del SIMAS Torreón reiteró que mantiene una estrecha coordinación con las corporaciones de seguridad para vigilar de forma permanente los inmuebles operativos del municipio.

El organismo enfatizó que estas acciones buscan inhibir actos vandálicos y robos que atenten contra la infraestructura eléctrica, previniendo así posibles interrupciones en el suministro de agua para la ciudadanía.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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