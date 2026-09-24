Torreón: Sorprenden a sujeto cuando presuntamente intentaba robar cableado del SIMAS (video)

TORREÓN, COAH.- Elementos operativos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón lograron el arresto infraganti de un hombre que ingresó de manera ilegal al Tanque Joyas del Desierto, ubicado en el cruce de la avenida de las Noas y el Paseo de las Dunas. El implicado fue descubierto por el personal técnico en el momento exacto en que causaba destrozos dentro de la casilla eléctrica con la intención de sustraer el cableado, comprometiendo el funcionamiento de la infraestructura hídrica.

Tras el hallazgo, los trabajadores solicitaron la intervención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyos elementos acudieron al lugar para asegurar al señalado y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. SENAÑALAN ANTECEDENTES DE ROBOS EN LA ZONA Vecinos del sector señalaron que el presunto infractor ya había sido identificado previamente por cometer atracos similares, tanto en instalaciones del organismo descentralizado como en comercios cercanos de la colonia.

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Por su parte, la administración del SIMAS Torreón reiteró que mantiene una estrecha coordinación con las corporaciones de seguridad para vigilar de forma permanente los inmuebles operativos del municipio. El organismo enfatizó que estas acciones buscan inhibir actos vandálicos y robos que atenten contra la infraestructura eléctrica, previniendo así posibles interrupciones en el suministro de agua para la ciudadanía.

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