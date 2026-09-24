Torreón ofrecerá más de 500 vacantes en Feria Municipal del Empleo

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    Torreón ofrecerá más de 500 vacantes en Feria Municipal del Empleo
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la realización de la Feria Municipal del Empleo 2026, que ofrecerá más de 500 vacantes. SANDRA GÓMEZ

Las plazas contemplan salarios de entre 10 mil y 35 mil pesos mensuales y están dirigidas a personas con distintos perfiles y grados académicos

TORREÓN, COAH.- Más de 500 vacantes, con salarios de entre 10 mil y 35 mil pesos mensuales, serán ofrecidas durante la Feria Municipal del Empleo 2026, que se realizará el próximo jueves 1 de octubre en Torreón.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el encuentro busca vincular directamente a los buscadores de empleo con empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios. Las plazas estarán dirigidas a personas con distintos grados académicos y perfiles laborales.

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“La confianza empresarial en Torreón se traduce en la llegada de más capitales y en la expansión de negocios que impulsan el bienestar de las familias mediante el empleo formal”, afirmó Riquelme Solís.

EMPRESAS Y SECTORES PARTICIPANTES

Entre las empresas convocadas se encuentran H-E-B, Mi Tienda del Ahorro, OXXO, Cimaco, Caterpillar Torreón, Hospital Andalucía, Grupo Surman, Industria Sigrama, Cultural Care México, Human Staff y Agroquímicos Versa.

La oferta contempla puestos para personas con escolaridad desde nivel primaria hasta perfiles especializados, así como opciones dirigidas a adultos mayores, personas con discapacidad y quienes se encuentran en proceso de reinserción social.

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Organismos y dependencias como CANACO, CANACINTRA, CANIRAC, el Servicio Nacional de Empleo y la Bolsa de Trabajo Municipal ofrecerán orientación a los asistentes.

FERIA SERÁ EL 1 DE OCTUBRE

La Feria Municipal del Empleo se llevará a cabo en el Salón Peñoles del Museo Arocena, de las 09:00 a las 14:00 horas.

De acuerdo con el alcalde, en lo que va del año se han registrado cerca de 7 mil nuevos empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón.

Riquelme Solís señaló que la vinculación entre el gobierno, la iniciativa privada y las instituciones forma parte de las acciones que buscan mantener la actividad económica y laboral de la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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