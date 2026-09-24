Torreón ofrecerá más de 500 vacantes en Feria Municipal del Empleo
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Las plazas contemplan salarios de entre 10 mil y 35 mil pesos mensuales y están dirigidas a personas con distintos perfiles y grados académicos
TORREÓN, COAH.- Más de 500 vacantes, con salarios de entre 10 mil y 35 mil pesos mensuales, serán ofrecidas durante la Feria Municipal del Empleo 2026, que se realizará el próximo jueves 1 de octubre en Torreón.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el encuentro busca vincular directamente a los buscadores de empleo con empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios. Las plazas estarán dirigidas a personas con distintos grados académicos y perfiles laborales.
“La confianza empresarial en Torreón se traduce en la llegada de más capitales y en la expansión de negocios que impulsan el bienestar de las familias mediante el empleo formal”, afirmó Riquelme Solís.
EMPRESAS Y SECTORES PARTICIPANTES
Entre las empresas convocadas se encuentran H-E-B, Mi Tienda del Ahorro, OXXO, Cimaco, Caterpillar Torreón, Hospital Andalucía, Grupo Surman, Industria Sigrama, Cultural Care México, Human Staff y Agroquímicos Versa.
La oferta contempla puestos para personas con escolaridad desde nivel primaria hasta perfiles especializados, así como opciones dirigidas a adultos mayores, personas con discapacidad y quienes se encuentran en proceso de reinserción social.
Organismos y dependencias como CANACO, CANACINTRA, CANIRAC, el Servicio Nacional de Empleo y la Bolsa de Trabajo Municipal ofrecerán orientación a los asistentes.
FERIA SERÁ EL 1 DE OCTUBRE
La Feria Municipal del Empleo se llevará a cabo en el Salón Peñoles del Museo Arocena, de las 09:00 a las 14:00 horas.
De acuerdo con el alcalde, en lo que va del año se han registrado cerca de 7 mil nuevos empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón.
Riquelme Solís señaló que la vinculación entre el gobierno, la iniciativa privada y las instituciones forma parte de las acciones que buscan mantener la actividad económica y laboral de la ciudad.