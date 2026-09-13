Torreón: sujeto golpea a su pareja con un bloque de concreto y escapa

El reporte de violencia familiar movilizó a las corporaciones de seguridad alrededor de las 23:00 horas del 11 de septiembre, luego de que vecinos o personas cercanas solicitaran apoyo al sistema de emergencias 911.

TORREÓN, COAH.- Una mujer de 31 años resultó lesionada luego de ser presuntamente atacada por su pareja sentimental con un bloque de concreto, en hechos registrados durante la noche del viernes en el fraccionamiento Residencial Rancho Alegre de Torreón .

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle de la Boquilla, hasta donde se trasladaron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Grupo Reacción Torreón y personal de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de lo sucedido.

En el lugar, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención a la mujer, identificada como Nayeli, quien presentaba una lesión en la parte posterior de la cabeza que requería sutura, además de una herida abrasiva en la rodilla derecha.

Los socorristas recomendaron su traslado a un hospital para que recibiera atención médica especializada; sin embargo, la mujer decidió permanecer en el sitio y rechazó ser trasladada, por lo que la ambulancia se retiró posteriormente.

De acuerdo con la versión proporcionada por la afectada a las autoridades, su pareja habría utilizado un bloque de concreto para golpearla en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Tras la agresión, el hombre presuntamente abandonó el lugar y huyó con rumbo desconocido.

La mujer también manifestó que esta no habría sido la primera ocasión en que sufría agresiones por parte del mismo individuo, por lo que los agentes le recomendaron acudir ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila para presentar la denuncia correspondiente y dar inicio a las investigaciones.

Finalmente, la afectada dejó el domicilio y se trasladó con familiares, quienes se hicieron cargo de su resguardo.