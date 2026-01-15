Torreón: Tránsito se integrará a la Policía; empresarios piden definir alcances

TORREÓN, COAH.- Ante la próxima fusión de la Dirección de Tránsito y Vialidad con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y el Grupo de Reacción Torreón, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) solicitó que se definan con precisión las facultades de cada corporación, a fin de garantizar transparencia institucional y brindar certeza a la ciudadanía.

La petición se dio luego de la comparecencia de la directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz, ante socios del organismo empresarial, donde informó que el Ayuntamiento de Torreón avanza en la formalización de esta integración con una visión metropolitana, orientada a fortalecer la coordinación operativa y actualizar el modelo de seguridad pública en la ciudad.

