Torreón: Tránsito se integrará a la Policía; empresarios piden definir alcances
La reestructura busca mejorar la coordinación operativa, pero requiere claridad institucional, advierten
TORREÓN, COAH.- Ante la próxima fusión de la Dirección de Tránsito y Vialidad con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y el Grupo de Reacción Torreón, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) solicitó que se definan con precisión las facultades de cada corporación, a fin de garantizar transparencia institucional y brindar certeza a la ciudadanía.
La petición se dio luego de la comparecencia de la directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz, ante socios del organismo empresarial, donde informó que el Ayuntamiento de Torreón avanza en la formalización de esta integración con una visión metropolitana, orientada a fortalecer la coordinación operativa y actualizar el modelo de seguridad pública en la ciudad.
TE PUEDE INTERESAR: Lanzan en Coahuila convocatoria Posible 2026 para impulsar el emprendimiento
De acuerdo con la funcionaria, la reestructura permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y optimizar el trabajo conjunto entre las áreas encargadas de la seguridad, lo que se traducirá en mayor protección para la población.
Como parte de este proceso, los agentes viales se convertirán en policías de proximidad con especialidad en tránsito y vialidad, para lo cual deberán acreditar exámenes de control y confianza, además de recibir adiestramiento profesional.
Este esquema de profesionalización busca elevar los estándares de atención ciudadana y garantizar que los elementos cuenten con la preparación necesaria para desempeñar sus nuevas funciones.
No obstante, el dirigente del CLIP, Rodolfo Silva Esparza, subrayó la importancia de que la ciudadanía conozca con claridad las atribuciones y limitaciones de cada corporación, a fin de entender sus derechos y las facultades de las autoridades.
TE PUEDE INTERESAR: Inversión de Pilgrim’s de mil 300 mdd en México incluye a Coahuila; busca reducir importación de pollo
Finalmente, la directora de Tránsito adelantó que los agentes que asuman labores policiales dentro de la nueva estructura no portarán armas, como parte del enfoque de proximidad y atención preventiva.