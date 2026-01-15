Torreón: Tránsito se integrará a la Policía; empresarios piden definir alcances

Torreón
/ 15 enero 2026
    Torreón: Tránsito se integrará a la Policía; empresarios piden definir alcances
    La integración de corporaciones busca fortalecer la respuesta ante emergencias en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La reestructura busca mejorar la coordinación operativa, pero requiere claridad institucional, advierten

TORREÓN, COAH.- Ante la próxima fusión de la Dirección de Tránsito y Vialidad con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y el Grupo de Reacción Torreón, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) solicitó que se definan con precisión las facultades de cada corporación, a fin de garantizar transparencia institucional y brindar certeza a la ciudadanía.

La petición se dio luego de la comparecencia de la directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz, ante socios del organismo empresarial, donde informó que el Ayuntamiento de Torreón avanza en la formalización de esta integración con una visión metropolitana, orientada a fortalecer la coordinación operativa y actualizar el modelo de seguridad pública en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Lanzan en Coahuila convocatoria Posible 2026 para impulsar el emprendimiento

$!La directora de Tránsito, Martha Alicia Faz, explicó el proceso de integración ante empresarios laguneros.
La directora de Tránsito, Martha Alicia Faz, explicó el proceso de integración ante empresarios laguneros. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con la funcionaria, la reestructura permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y optimizar el trabajo conjunto entre las áreas encargadas de la seguridad, lo que se traducirá en mayor protección para la población.

Como parte de este proceso, los agentes viales se convertirán en policías de proximidad con especialidad en tránsito y vialidad, para lo cual deberán acreditar exámenes de control y confianza, además de recibir adiestramiento profesional.

Este esquema de profesionalización busca elevar los estándares de atención ciudadana y garantizar que los elementos cuenten con la preparación necesaria para desempeñar sus nuevas funciones.

No obstante, el dirigente del CLIP, Rodolfo Silva Esparza, subrayó la importancia de que la ciudadanía conozca con claridad las atribuciones y limitaciones de cada corporación, a fin de entender sus derechos y las facultades de las autoridades.

$!Dirigente de los empresarios adheridos al CLIP, Rodolfo Silva Esparza.
Dirigente de los empresarios adheridos al CLIP, Rodolfo Silva Esparza. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

TE PUEDE INTERESAR: Inversión de Pilgrim’s de mil 300 mdd en México incluye a Coahuila; busca reducir importación de pollo

Finalmente, la directora de Tránsito adelantó que los agentes que asuman labores policiales dentro de la nueva estructura no portarán armas, como parte del enfoque de proximidad y atención preventiva.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia

Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

4T: Hay fracturas en el régimen
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
El menor fue diagnosticado con hidronefrosis en el Hospital Materno Infantil desde diciembre pasado.

Madre de familia de Saltillo solicita apoyo para costear estudios médicos de su hijo de 9 años
El adulto mayor fue atendido por las autoridades.

Localizan con vida a campesino extraviado en General Cepeda

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista