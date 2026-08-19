Torreón: Unidad 71 del IMSS suma 241 procedimientos por enfermedades vasculares cerebrales en un año

TORREÓN, COAH.- La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó 241 procedimientos para atender enfermedades vasculares cerebrales durante el último año, entre ellos rescates vasculares, estenosis arteriales cerebrales, aneurismas y malformaciones vasculares. El hospital aplica el protocolo Código Cerebro, implementado también en otras 159 unidades médicas hospitalarias del IMSS, con el objetivo de coordinar la atención de pacientes que presentan eventos como embolias cerebrales.

Valente Flores Miranda, jefe del servicio de Terapia Endovascular Neurológica, explicó que una embolia ocurre cuando se bloquea una arteria y comienza a disminuir la oxigenación del cerebro. “Cuando esto ocurre, el cerebro empieza a perder neuronas muy rápido, por lo que es indispensable la detección rápida de los síntomas y una atención oportuna para destapar la arteria que está sufriendo”, señaló. De acuerdo con el especialista, la embolia cerebral es actualmente una de las principales causas de discapacidad en personas mayores de 50 años, por lo que insistió en la importancia de reconocer los síntomas y acudir de inmediato a recibir atención médica.

Entre las señales de alerta se encuentran la desviación de la comisura de la boca, dificultades para hablar o la pérdida súbita de movilidad en alguna extremidad. DESTAPAR LA ARTERIA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Flores Miranda explicó que uno de los procedimientos utilizados es el cateterismo cerebral, mediante el cual se introduce un tubo delgado a través de la mano o la pierna hasta llegar a la arteria obstruida. “Un cateterismo cerebral consiste en introducir un tubo delgado (catéter) a través de la mano o la pierna y llegar hasta la arteria que está tapada y destaparla en el menor tiempo posible para que el cerebro recupere la oxigenación que estaba perdiendo”, detalló.

Después del procedimiento, indicó, el paciente requiere valoración en cuidados intensivos y rehabilitación física. La recuperación puede ser inmediata en algunos casos, mientras que en otros puede tomar días o semanas. La UMAE No. 71 cuenta con unidades de traslado, estudios de imagen, salas de hemodinamia, equipamiento y materiales para realizar estos procedimientos. El hospital de Torreón es además uno de los cuatro centros de formación en terapia endovascular neurológica del IMSS en México. Los otros tres se encuentran en Guadalajara y Ciudad de México.

Flores Miranda señaló que la unidad cuenta con personal capacitado para brindar este tipo de atención especializada a pacientes del norte del país. Desde 2022, el IMSS aplica el programa Código Cerebro para coordinar acciones entre los tres niveles de atención, mejorar los tiempos de respuesta y reducir la discapacidad y mortalidad asociadas con eventos vasculares cerebrales.