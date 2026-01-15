Torreón: unificarán venta de alcohol en La Laguna en un plazo de 100 días
Cuatro municipios deberán armonizar sus disposiciones administrativas para cerrar espacios a la ilegalidad vinculada al consumo de alcohol
TORREÓN, COAH.- En un plazo máximo de cien días, los municipios que integran la zona metropolitana de La Laguna deberán unificar los horarios de venta de bebidas alcohólicas, así como los reglamentos de apertura y cierre de bares, cantinas y restaurantes, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández.
La determinación se tomó durante la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, en la que participaron autoridades civiles y militares de Coahuila y Durango, entre ellos el general Cristóbal Lozano, en representación del comandante de la XI Región Militar, Fernando Colchado; la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, y la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez.
Al término del encuentro, el fiscal explicó que el objetivo del acuerdo es que los municipios de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo adopten normas administrativas homogéneas, con el fin de eliminar vacíos legales que puedan propiciar conductas delictivas asociadas al consumo de alcohol.
“El compromiso es claro: hablar el mismo idioma en los cuatro municipios y establecer reglas homogéneas que ayuden a la prevención del delito”, afirmó Fernández, al destacar que se trata de un avance histórico, luego de varios intentos fallidos en años anteriores.
Como parte del mismo acuerdo interestatal, los gobernadores de Coahuila, Manolo Jiménez, y de Durango, Esteban Villegas, dispusieron fortalecer al Mando Especial de La Laguna, considerado un modelo único a nivel nacional.
La estrategia contempla dotar a esta comandancia de cámaras inteligentes, mayor equipamiento y personal con capacitación táctica y operativa, acciones que también deberán concretarse en los próximos cien días.
El fiscal añadió que se reforzará el intercambio de información entre ambas entidades, con el propósito de mantener los indicadores de seguridad que colocan a Coahuila y Durango entre los estados con mejores condiciones de vida. Asimismo, se fortalecerá la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Durante la reunión, Federico Fernández abordó además el combate frontal al delito de extorsión. Informó que, como resultado de la estrategia conjunta, se han abierto seis carpetas de investigación en los últimos meses, todas con personas detenidas y vinculadas a proceso, algunas de ellas bajo prisión preventiva.
Subrayó que estos resultados reflejan el compromiso de las autoridades de ambos estados para erradicar este delito y que se mantendrán los operativos coordinados para identificar, detener y procesar a los responsables, fortaleciendo la prevención en toda la región de La Laguna.