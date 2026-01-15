Torreón: unificarán venta de alcohol en La Laguna en un plazo de 100 días

TORREÓN, COAH.- En un plazo máximo de cien días, los municipios que integran la zona metropolitana de La Laguna deberán unificar los horarios de venta de bebidas alcohólicas, así como los reglamentos de apertura y cierre de bares, cantinas y restaurantes, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández.

La determinación se tomó durante la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, en la que participaron autoridades civiles y militares de Coahuila y Durango, entre ellos el general Cristóbal Lozano, en representación del comandante de la XI Región Militar, Fernando Colchado; la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, y la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez.

TE PUEDE INTERESAR: Madre de menor no reconocida por coronel de la Sedena agota instancias en Coahuila; Cámara aprueba exhorto

Al término del encuentro, el fiscal explicó que el objetivo del acuerdo es que los municipios de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo adopten normas administrativas homogéneas, con el fin de eliminar vacíos legales que puedan propiciar conductas delictivas asociadas al consumo de alcohol.

“El compromiso es claro: hablar el mismo idioma en los cuatro municipios y establecer reglas homogéneas que ayuden a la prevención del delito”, afirmó Fernández, al destacar que se trata de un avance histórico, luego de varios intentos fallidos en años anteriores.

Como parte del mismo acuerdo interestatal, los gobernadores de Coahuila, Manolo Jiménez, y de Durango, Esteban Villegas, dispusieron fortalecer al Mando Especial de La Laguna, considerado un modelo único a nivel nacional.

La estrategia contempla dotar a esta comandancia de cámaras inteligentes, mayor equipamiento y personal con capacitación táctica y operativa, acciones que también deberán concretarse en los próximos cien días.