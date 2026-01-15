Torreón: unificarán venta de alcohol en La Laguna en un plazo de 100 días

Torreón
/ 15 enero 2026
    Torreón: unificarán venta de alcohol en La Laguna en un plazo de 100 días
    Autoridades estatales y municipales durante el encuentro de seguridad interestatal. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Cuatro municipios deberán armonizar sus disposiciones administrativas para cerrar espacios a la ilegalidad vinculada al consumo de alcohol

TORREÓN, COAH.- En un plazo máximo de cien días, los municipios que integran la zona metropolitana de La Laguna deberán unificar los horarios de venta de bebidas alcohólicas, así como los reglamentos de apertura y cierre de bares, cantinas y restaurantes, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández.

La determinación se tomó durante la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, en la que participaron autoridades civiles y militares de Coahuila y Durango, entre ellos el general Cristóbal Lozano, en representación del comandante de la XI Región Militar, Fernando Colchado; la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, y la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez.

TE PUEDE INTERESAR: Madre de menor no reconocida por coronel de la Sedena agota instancias en Coahuila; Cámara aprueba exhorto

Al término del encuentro, el fiscal explicó que el objetivo del acuerdo es que los municipios de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo adopten normas administrativas homogéneas, con el fin de eliminar vacíos legales que puedan propiciar conductas delictivas asociadas al consumo de alcohol.

“El compromiso es claro: hablar el mismo idioma en los cuatro municipios y establecer reglas homogéneas que ayuden a la prevención del delito”, afirmó Fernández, al destacar que se trata de un avance histórico, luego de varios intentos fallidos en años anteriores.

Como parte del mismo acuerdo interestatal, los gobernadores de Coahuila, Manolo Jiménez, y de Durango, Esteban Villegas, dispusieron fortalecer al Mando Especial de La Laguna, considerado un modelo único a nivel nacional.

La estrategia contempla dotar a esta comandancia de cámaras inteligentes, mayor equipamiento y personal con capacitación táctica y operativa, acciones que también deberán concretarse en los próximos cien días.

$!Reunión del Grupo de Coordinación Operativa donde se acordó la unificación de normas para la venta de alcohol en la región lagunera.
Reunión del Grupo de Coordinación Operativa donde se acordó la unificación de normas para la venta de alcohol en la región lagunera. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El fiscal añadió que se reforzará el intercambio de información entre ambas entidades, con el propósito de mantener los indicadores de seguridad que colocan a Coahuila y Durango entre los estados con mejores condiciones de vida. Asimismo, se fortalecerá la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

TE PUEDE INTERESAR: Analizan adelantar el Festival Internacional de las Artes de Saltillo para alinearlo con la Ola Mundialista

Durante la reunión, Federico Fernández abordó además el combate frontal al delito de extorsión. Informó que, como resultado de la estrategia conjunta, se han abierto seis carpetas de investigación en los últimos meses, todas con personas detenidas y vinculadas a proceso, algunas de ellas bajo prisión preventiva.

Subrayó que estos resultados reflejan el compromiso de las autoridades de ambos estados para erradicar este delito y que se mantendrán los operativos coordinados para identificar, detener y procesar a los responsables, fortaleciendo la prevención en toda la región de La Laguna.

Temas


Alcohol
Bebidas
consumo de alcohol

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia

Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

4T: Hay fracturas en el régimen
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
El menor fue diagnosticado con hidronefrosis en el Hospital Materno Infantil desde diciembre pasado.

Madre de familia de Saltillo solicita apoyo para costear estudios médicos de su hijo de 9 años
El adulto mayor fue atendido por las autoridades.

Localizan con vida a campesino extraviado en General Cepeda

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista