Madre de menor no reconocida por coronel de la Sedena agota instancias en Coahuila; Cámara aprueba exhorto

Saltillo
/ 15 enero 2026
    Madre de menor no reconocida por coronel de la Sedena agota instancias en Coahuila; Cámara aprueba exhorto
    La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a atender un juicio familiar de reconocimiento de paternidad promovido en Saltillo. FOTO: ARCHIVO
Armando Ríos
por Armando Ríos

Hatzidy Colunga ha denunciado irregularidades y omisiones en el proceso judicial que enfrenta desde 2023, por lo que recurrió al Poder Legislativo para impulsar el avance de su caso

Ayer miércoles, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a dar justicia en un caso de juicio familiar de reconocimiento de paternidad en contra de un coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional, promovido por la madre de una menor en Saltillo.

Se trata del caso de Hatzidy Colunga, quien desde inicios de 2023 dio a conocer de forma pública el litigio que había empezado, luego de que el coronel, a quien conoció mientras era subteniente del Batallón 69 en Saltillo, no quiso reconocer su paternidad hacia la menor concebida, dejándola en situación de vulnerabilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Madre pide apoyo en Saltillo y Ramos Arizpe para costear cirugías de su hija con discapacidad

A lo largo de los años, Hatzidy Colunga ha promovido una serie de recursos debido a las irregularidades y omisiones a las que se ha enfrentado en el proceso, como el conflicto de intereses y la falta de objetividad en dictámenes y pronunciamientos de jueces, peritos y abogados.

Tras haber agotado todas las instancias judiciales, fue que Hatzidy decidió acudir con los legisladores para que el caso tuviera un avance, quienes le solicitaron toda la documentación del caso para poder promover el punto de acuerdo.

“Cuando tu contraparte tiene poder, todo se complica más. Aunque son poderes independientes, este punto de acuerdo es un exhorto de forma respetuosa, para que actúen conforme a perspectiva de género y en favor de los derechos de los niños”, dice Hatzidy.

En ese sentido, la madre dice que el hecho de que se haya aceptado el punto de acuerdo refleja que en el caso hubo una serie de irregularidades que merecen atenderse.

“Refleja que uno tiene que acudir a otras instancias que son no judiciales para ver si se logra resolver un caso. Sobre todo, también es una oportunidad de visibilizar la problemática, porque en Coahuila se cansan de decir que vivimos felices todos”, dijo.

Actualmente, la hija de Hatzidy, quien tiene tres años, cuenta con una pensión provisional en tanto el juicio se resuelve; sin embargo, el derecho a la identidad es el que está en suspenso y termina por vulnerar otra serie de derechos. Incluso, Hatzidy recordó que actualmente está en la lucha para que se dé el cumplimiento de un amparo que promueve la adecuada realización de una prueba de ADN.

En el punto de acuerdo, se exhortó a la CEAV a concluir su labor de acompañamiento jurídico a Hatzidy y su hija; a la Fiscalía General de la República, a judicializar la denuncia que hizo la madre por violencia familiar; al Poder Judicial de Coahuila, a vigilar la actuación de juzgadores y peritos del caso; a la Sedena, a actuar conforme a derecho en la vía administrativa; y a la Secretaría de las Mujeres, a dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida para los municipios de Torreón, Acuña, General Cepeda, Ramos Arizpe y Saltillo, del estado de Coahuila.

