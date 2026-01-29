Torreón va por el doble de grupos de WhatsApp para reforzar la seguridad

TORREÓN, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la vigilancia comunitaria y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón se planteó como meta para este 2026 duplicar los grupos de contacto ciudadano vía WhatsApp, estrategia que ha mostrado resultados positivos en la prevención del delito y la detención de presuntos responsables.

Durante la presentación de resultados ante la comisión edilicia correspondiente, el comisario Alfredo Flores Originales informó que actualmente la corporación opera 285 grupos de WhatsApp, integrados por alrededor de 10 mil ciudadanos, quienes mantienen comunicación directa con elementos de seguridad en sus colonias.

El titular de la DSPM destacó que esta red de contacto ha sido clave para atender reportes de manera inmediata, así como para concretar detenciones relevantes, por lo que la meta para este año es duplicar tanto el número de grupos como el alcance ciudadano.

En el informe también se resaltaron indicadores que respaldan el desempeño de la corporación.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Torreón se ubica en el séptimo lugar nacional entre las ciudades con menor percepción de inseguridad. A ello se suma la certificación internacional otorgada por la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), que avala que los procesos policiales cumplen con estándares internacionales.