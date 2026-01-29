Torreón va por el doble de grupos de WhatsApp para reforzar la seguridad

Torreón
/ 29 enero 2026
    Regidores revisaron avances y planes operativos de seguridad para este año. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La DSPM busca ampliar la re de contacto ciudadano tras los buenos resultados en prevención del delito.

TORREÓN, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la vigilancia comunitaria y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón se planteó como meta para este 2026 duplicar los grupos de contacto ciudadano vía WhatsApp, estrategia que ha mostrado resultados positivos en la prevención del delito y la detención de presuntos responsables.

Durante la presentación de resultados ante la comisión edilicia correspondiente, el comisario Alfredo Flores Originales informó que actualmente la corporación opera 285 grupos de WhatsApp, integrados por alrededor de 10 mil ciudadanos, quienes mantienen comunicación directa con elementos de seguridad en sus colonias.

El titular de la DSPM destacó que esta red de contacto ha sido clave para atender reportes de manera inmediata, así como para concretar detenciones relevantes, por lo que la meta para este año es duplicar tanto el número de grupos como el alcance ciudadano.

En el informe también se resaltaron indicadores que respaldan el desempeño de la corporación.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Torreón se ubica en el séptimo lugar nacional entre las ciudades con menor percepción de inseguridad. A ello se suma la certificación internacional otorgada por la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), que avala que los procesos policiales cumplen con estándares internacionales.

$!Autoridades destacaron la efectividad del modelo durante sesión de la comisión edilicia.
Autoridades destacaron la efectividad del modelo durante sesión de la comisión edilicia. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Al respecto, el regidor Sergio Lara, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, subrayó que estos resultados son producto del modelo de policía de proximidad, así como de la inversión en tecnología y en el fortalecimiento del sistema de videovigilancia enlazado al Centro de Control y Comando (C2).

La sesión contó con la participación de los ediles integrantes de la comisión, quienes revisaron las estrategias de inversión en cámaras de vigilancia y los planes operativos que se implementarán durante el resto de 2026 para mantener y mejorar los indicadores de seguridad.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

