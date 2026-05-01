Torreón y Acapulco firman Carta de Amistad para impulsar el turismo

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    Torreón y Acapulco firman Carta de Amistad para impulsar el turismo
    Guillermo Martínez Ávila encabezó el acto en representación del alcalde de Torreón. CORTESÍA

La firma se realizó en el marco del Tianguis Turístico.

TORREÓN, COAH.- Para fortalecer la promoción turística, el intercambio de experiencias y la colaboración institucional, el Municipio de Torreón formalizó la firma de una Carta de Amistad con el Municipio de Acapulco, Guerrero, consolidando una alianza estratégica entre dos de los destinos más representativos del país.

Este acuerdo se llevó a cabo en el marco del Tianguis Turístico, celebrado en el puerto de Acapulco.

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En representación del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, el director de Turismo Municipal, Guillermo Martínez Ávila, encabezó el acto protocolario, destacando que este acuerdo refleja la voluntad de construir puentes, generar sinergias y consolidar una relación basada en la colaboración, el respeto y la promoción conjunta de ambos destinos.

Durante su intervención, Martínez Ávila subrayó que Torreón se ha posicionado como una ciudad en constante evolución, con ventajas competitivas en materia de conectividad, infraestructura y servicios turísticos.

“Torreón destaca por su desarrollo económico, su ubicación estratégica en el norte del país y su capacidad para recibir visitantes con eficiencia, comodidad y seguridad. Contamos con una sólida oferta hotelera, espacios modernos para eventos y una industria turística en crecimiento que apuesta por la calidad y la innovación”, expresó.

El funcionario resaltó que, más allá de su infraestructura, Torreón ofrece una identidad única caracterizada por su historia, riqueza cultural y la calidez de su gente.

Asimismo, reconoció la importancia de Acapulco como un referente histórico del turismo en México, destacando su relevancia a nivel nacional e internacional, así como su valor como aliado estratégico.

“Hoy, al estrechar lazos con Acapulco, reconocemos la grandeza de un destino emblemático. Esta carta de amistad abre la puerta a una colaboración activa en la promoción de nuestros destinos, el desarrollo de proyectos conjuntos y el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales”, señaló.

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Martínez Ávila enfatizó que esta alianza contribuirá no solo a atraer más visitantes, sino también a enriquecer la experiencia turística y generar beneficios económicos para ambas ciudades.

Finalmente, reiteró la disposición del Municipio de Torreón para construir una relación duradera con Acapulco, basada en la cooperación y el desarrollo conjunto del sector turístico.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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