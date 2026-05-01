Torreón y Acapulco firman Carta de Amistad para impulsar el turismo

Este acuerdo se llevó a cabo en el marco del Tianguis Turístico, celebrado en el puerto de Acapulco.

TORREÓN, COAH.- Para fortalecer la promoción turística, el intercambio de experiencias y la colaboración institucional, el Municipio de Torreón formalizó la firma de una Carta de Amistad con el Municipio de Acapulco, Guerrero, consolidando una alianza estratégica entre dos de los destinos más representativos del país.

En representación del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, el director de Turismo Municipal, Guillermo Martínez Ávila, encabezó el acto protocolario, destacando que este acuerdo refleja la voluntad de construir puentes, generar sinergias y consolidar una relación basada en la colaboración, el respeto y la promoción conjunta de ambos destinos.

Durante su intervención, Martínez Ávila subrayó que Torreón se ha posicionado como una ciudad en constante evolución, con ventajas competitivas en materia de conectividad, infraestructura y servicios turísticos.

“Torreón destaca por su desarrollo económico, su ubicación estratégica en el norte del país y su capacidad para recibir visitantes con eficiencia, comodidad y seguridad. Contamos con una sólida oferta hotelera, espacios modernos para eventos y una industria turística en crecimiento que apuesta por la calidad y la innovación”, expresó.

El funcionario resaltó que, más allá de su infraestructura, Torreón ofrece una identidad única caracterizada por su historia, riqueza cultural y la calidez de su gente.

Asimismo, reconoció la importancia de Acapulco como un referente histórico del turismo en México, destacando su relevancia a nivel nacional e internacional, así como su valor como aliado estratégico.

“Hoy, al estrechar lazos con Acapulco, reconocemos la grandeza de un destino emblemático. Esta carta de amistad abre la puerta a una colaboración activa en la promoción de nuestros destinos, el desarrollo de proyectos conjuntos y el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales”, señaló.