Torreón y Nancy presentan ópera creada con mujeres víctimas de violencia

TORREÓN, COAH.- Como parte del cierre del proyecto de cooperación descentralizada México–Francia 2024-2025, representantes de Torreón y de la ciudad francesa de Nancy sostuvieron una videoconferencia en la que se presentó una propuesta artística enfocada en mujeres víctimas de violencia: la creación de una ópera colaborativa construida desde sus experiencias, emociones y procesos de recuperación.

La reunión fue coordinada por Eduardo Terrazas Ramos, titular del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN), y Amira Darwich, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).

Por la parte francesa participaron Erina Ruban, encargada del programa de cooperación; Nathalie Dormeyer, directora de la Casa de las Mujeres de Nancy; y Elise Némoz, directora del proyecto ciudadano de la Ópera Nacional de Lorena.

Elise Némoz expuso el modelo artístico que se desarrolla en Nancy: una ópera creada junto a mujeres sobrevivientes de violencia, basada en talleres, acompañamiento profesional y un proceso creativo flexible que se adapta a sus necesidades y ritmos personales.