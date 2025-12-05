Torreón y Nancy presentan ópera creada con mujeres víctimas de violencia
Representantes de Torreón y la ciudad francesa sostienen encuentro virtual para conocer un proyecto artístico construido con mujeres sobrevivientes
TORREÓN, COAH.- Como parte del cierre del proyecto de cooperación descentralizada México–Francia 2024-2025, representantes de Torreón y de la ciudad francesa de Nancy sostuvieron una videoconferencia en la que se presentó una propuesta artística enfocada en mujeres víctimas de violencia: la creación de una ópera colaborativa construida desde sus experiencias, emociones y procesos de recuperación.
La reunión fue coordinada por Eduardo Terrazas Ramos, titular del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN), y Amira Darwich, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).
Por la parte francesa participaron Erina Ruban, encargada del programa de cooperación; Nathalie Dormeyer, directora de la Casa de las Mujeres de Nancy; y Elise Némoz, directora del proyecto ciudadano de la Ópera Nacional de Lorena.
Elise Némoz expuso el modelo artístico que se desarrolla en Nancy: una ópera creada junto a mujeres sobrevivientes de violencia, basada en talleres, acompañamiento profesional y un proceso creativo flexible que se adapta a sus necesidades y ritmos personales.
El proyecto —que integra música, artes escénicas y expresión emocional— se construye en alianza con la Casa de las Mujeres, ARELIA y la Casa de la Resiliencia.
Eduardo Terrazas destacó que la colaboración internacional fortalece las políticas locales. “El diálogo con Nancy nos confirma que la cooperación entre ciudades puede transformar realidades. Desde el IMPLAN reafirmamos nuestro compromiso por impulsar proyectos que fortalezcan la inclusión, la igualdad y el bienestar de todas y todos”.
Por su parte, Amira Darwich subrayó el valor de conocer modelos innovadores en los que el arte se convierte en vehículo de contención y recuperación.
“El arte también es una herramienta de acompañamiento. La experiencia de Nancy nos inspira a seguir fortaleciendo nuestros modelos de atención y abrir más espacios seguros para las mujeres de Torreón”.