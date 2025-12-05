IMSS Coahuila refuerza acciones para fortalecer detección del cáncer de próstata
El cáncer de próstata suele no presentar síntomas en etapas iniciales, por lo que la vigilancia médica constante es esencial
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llevó a cabo una jornada especial enfocada en promover la detección temprana del cáncer de próstata, una de las enfermedades que mayor impacto tiene en la salud masculina y cuya incidencia aumenta con la edad.
La actividad se desarrolló en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89, donde personal de Enfermería y Salud Pública subrayó la importancia de que los hombres a partir de los 40 años adopten el hábito de acudir a revisiones periódicas, incluso cuando no existen síntomas evidentes. Señalaron que la identificación temprana de alteraciones mejora significativamente el pronóstico y permite iniciar tratamientos oportunos.
Como parte de la estrategia preventiva, las y los profesionales del IMSS aplicaron un cuestionario de tres preguntas diseñado para detectar factores de riesgo o señales de posible alteración. En los casos en que se localizaron respuestas que ameritaban una revisión más profunda, los pacientes fueron canalizados con su médico familiar para una valoración completa y la determinación de los pasos siguientes.
Entre los métodos diagnósticos utilizados destacan el examen físico de próstata, que permite identificar irregularidades en tamaño o consistencia, y la medición del antígeno prostático específico (PSA), un estudio de laboratorio que ayuda a detectar cambios que requieren seguimiento o atención especializada.
El Instituto recordó que cada año se fortalecen los esfuerzos de sensibilización en dos fechas clave: el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, el 11 de junio, y el Día Nacional, el 29 de noviembre. En ambas jornadas se realizan actividades informativas, módulos de orientación y campañas focalizadas en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) con el objetivo de promover una cultura de prevención y reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.
Durante la jornada en la UMAA 89, especialistas reiteraron que el cáncer de próstata suele desarrollarse sin síntomas claros en etapas iniciales, por lo que la vigilancia médica constante es fundamental. Subrayaron que la detección oportuna no solo permite iniciar tratamientos a tiempo, sino que también mejora la calidad de vida de los pacientes y reduce complicaciones a futuro.
El IMSS en Coahuila hizo un llamado a los hombres mayores de 40 años a acudir a su UMF para realizar su evaluación preventiva. Recordó que estos servicios son gratuitos para la población derechohabiente y forman parte del compromiso del Instituto con el cuidado integral de la salud masculina. Además, los Módulos PrevenIMSS en todo el estado permanecen abiertos para orientar, evaluar y canalizar a quienes lo requieran.