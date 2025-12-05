IMSS Coahuila refuerza acciones para fortalecer detección del cáncer de próstata

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llevó a cabo una jornada especial enfocada en promover la detección temprana del cáncer de próstata, una de las enfermedades que mayor impacto tiene en la salud masculina y cuya incidencia aumenta con la edad.

La actividad se desarrolló en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89, donde personal de Enfermería y Salud Pública subrayó la importancia de que los hombres a partir de los 40 años adopten el hábito de acudir a revisiones periódicas, incluso cuando no existen síntomas evidentes. Señalaron que la identificación temprana de alteraciones mejora significativamente el pronóstico y permite iniciar tratamientos oportunos.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón e IMSS afinan plan para frenar caos vial en hospitales 16 y 71

Como parte de la estrategia preventiva, las y los profesionales del IMSS aplicaron un cuestionario de tres preguntas diseñado para detectar factores de riesgo o señales de posible alteración. En los casos en que se localizaron respuestas que ameritaban una revisión más profunda, los pacientes fueron canalizados con su médico familiar para una valoración completa y la determinación de los pasos siguientes.