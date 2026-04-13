Tragedia en la autopista Durango Gómez Palacio: tres jóvenes fallecen tras volcar al volver de Mazatlán

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Un fatídico accidente vial ocurrido la mañana de este lunes sobre la autopista Durango–Gómez Palacio cobró la vida de tres jóvenes y dejó a dos personas heridas, incluido un niño. El grupo regresaba de un viaje al puerto de Mazatlán cuando sobrevino el siniestro cerca de las 06:00 horas. El percance se suscitó específicamente en el kilómetro 80 de la mencionada vía de peaje. En ese punto, un automóvil marca General Motors en color gris perdió el control, se salió de la cinta asfáltica y dio varias vueltas hasta quedar convertido en chatarra.

Informes proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Durango señalan que en el vehículo se desplazaban cinco ocupantes, todos con residencia en el municipio de Gómez Palacio: cuatro adultos y un pequeño de aproximadamente tres años de edad. Al arribar las unidades de rescate, se constató el deceso de tres personas de 20 años: Ketzaly Nayely Rocha Hernández, Jocelin Ortiz Montes y Armando Santana Alvarado. Se informó que el cuerpo de Santana Alvarado quedó prensado en el habitáculo, requiriendo maniobras especiales para su liberación.

Por su parte, los dos sobrevivientes —un adulto y el infante— recibieron los primeros auxilios por parte de los paramédicos y fueron llevados rápidamente al Hospital General de Zona No. 26 en Guadalupe Victoria, donde se reporta que siguen bajo observación.

Personal de servicios periciales y agentes de seguridad resguardaron el área para recolectar evidencias, mientras que los restos de las víctimas fueron enviados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para cumplimentar los trámites legales y la necropsia correspondiente. Actualmente, las instancias de seguridad continúan trabajando en los peritajes para establecer los factores que provocaron la pérdida de control de la unidad.

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