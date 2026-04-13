Tragedia en la autopista Durango Gómez Palacio: tres jóvenes fallecen tras volcar al volver de Mazatlán

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Torreón
/ 13 abril 2026
    Tragedia en la autopista Durango Gómez Palacio: tres jóvenes fallecen tras volcar al volver de Mazatlán
    El percance ocurrió la mañana del lunes alrededor de las 06:00 horas. SANDRA GÓMEZ

Las autoridades ministeriales han iniciado las indagatorias para esclarecer qué originó el percance carretero

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Un fatídico accidente vial ocurrido la mañana de este lunes sobre la autopista Durango–Gómez Palacio cobró la vida de tres jóvenes y dejó a dos personas heridas, incluido un niño. El grupo regresaba de un viaje al puerto de Mazatlán cuando sobrevino el siniestro cerca de las 06:00 horas.

El percance se suscitó específicamente en el kilómetro 80 de la mencionada vía de peaje. En ese punto, un automóvil marca General Motors en color gris perdió el control, se salió de la cinta asfáltica y dio varias vueltas hasta quedar convertido en chatarra.

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Informes proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Durango señalan que en el vehículo se desplazaban cinco ocupantes, todos con residencia en el municipio de Gómez Palacio: cuatro adultos y un pequeño de aproximadamente tres años de edad.

Al arribar las unidades de rescate, se constató el deceso de tres personas de 20 años: Ketzaly Nayely Rocha Hernández, Jocelin Ortiz Montes y Armando Santana Alvarado. Se informó que el cuerpo de Santana Alvarado quedó prensado en el habitáculo, requiriendo maniobras especiales para su liberación.

$!Dos sobrevivientes, un adulto y un menor, resultaron heridos y fueron hospitalizados.
Dos sobrevivientes, un adulto y un menor, resultaron heridos y fueron hospitalizados. SANDRA GÓMEZ

Por su parte, los dos sobrevivientes —un adulto y el infante— recibieron los primeros auxilios por parte de los paramédicos y fueron llevados rápidamente al Hospital General de Zona No. 26 en Guadalupe Victoria, donde se reporta que siguen bajo observación.

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Personal de servicios periciales y agentes de seguridad resguardaron el área para recolectar evidencias, mientras que los restos de las víctimas fueron enviados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para cumplimentar los trámites legales y la necropsia correspondiente.

Actualmente, las instancias de seguridad continúan trabajando en los peritajes para establecer los factores que provocaron la pérdida de control de la unidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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