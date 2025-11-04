Tránsito y CANACO unen fuerzas para promover una cultura vial responsable en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reducir siniestros viales y promover una cultura vial responsable, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón se reunió con la cúpula de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) para consolidar un frente común por la seguridad de la ciudad.

La directora Martha Alicia Faz Dávila se entrevistó con el presidente de CANACO, Fidel Villanueva Turín, y el secretario, Carlos Rangel Orona, para detallar la operatividad de la dependencia y los programas clave que impactan directamente en el flujo comercial y ciudadano.

Un punto crucial de la reunión fue la campaña Cero Tolerancia, implementada junto a Seguridad Pública Municipal, que busca castigar las conductas imprudentes al volante.