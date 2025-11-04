Tránsito y CANACO unen fuerzas para promover una cultura vial responsable en Torreón
La directora Martha Alicia Faz Dávila se entrevistó con el presidente de CANACO, Fidel Villanueva Turín, y el secretario, Carlos Rangel Orona, para planificar el flujo comercial y ciudadano y prevenir percances viales
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reducir siniestros viales y promover una cultura vial responsable, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón se reunió con la cúpula de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) para consolidar un frente común por la seguridad de la ciudad.
La directora Martha Alicia Faz Dávila se entrevistó con el presidente de CANACO, Fidel Villanueva Turín, y el secretario, Carlos Rangel Orona, para detallar la operatividad de la dependencia y los programas clave que impactan directamente en el flujo comercial y ciudadano.
Un punto crucial de la reunión fue la campaña Cero Tolerancia, implementada junto a Seguridad Pública Municipal, que busca castigar las conductas imprudentes al volante.
Esta acción, que incluye la operación del programa de alcoholímetro, fue positivamente respaldada por el Consejo de CANACO, quienes apoyaron la aplicación estricta de sanciones a los infractores del reglamento vial.
Asimismo, Faz Dávila presentó los avances del programa de Educación Vial, que está llegando a estudiantes y empresas, y destacó el éxito de Vialidad Escolar Segura, el cual utiliza a Auditores Viales para diagnosticar y garantizar entradas y salidas ordenadas en los planteles.
La directora destacó que estos encuentros son vitales para “conocer las inquietudes y propuestas de quienes representan una parte activa de la sociedad”, fortaleciendo la coordinación.
Al concluir, Tránsito y Vialidad y la Cámara de Comercio acordaron establecer un canal de comunicación permanente para el intercambio de información y la mejora continua de las estrategias viales en beneficio de la comunidad torreonense.