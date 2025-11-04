Tránsito y CANACO unen fuerzas para promover una cultura vial responsable en Torreón

    Tránsito y CANACO unen fuerzas para promover una cultura vial responsable en Torreón
    La directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, durante la reunión con representantes de CANACO Torreón. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

La directora Martha Alicia Faz Dávila se entrevistó con el presidente de CANACO, Fidel Villanueva Turín, y el secretario, Carlos Rangel Orona, para planificar el flujo comercial y ciudadano y prevenir percances viales

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reducir siniestros viales y promover una cultura vial responsable, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón se reunió con la cúpula de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) para consolidar un frente común por la seguridad de la ciudad.

La directora Martha Alicia Faz Dávila se entrevistó con el presidente de CANACO, Fidel Villanueva Turín, y el secretario, Carlos Rangel Orona, para detallar la operatividad de la dependencia y los programas clave que impactan directamente en el flujo comercial y ciudadano.

TE PUEDE INTERESAR: Definen autoridades plan de seguridad para el ‘Buen Fin’ en corredores comerciales de Torreón

Un punto crucial de la reunión fue la campaña Cero Tolerancia, implementada junto a Seguridad Pública Municipal, que busca castigar las conductas imprudentes al volante.

$!Empresarios locales y autoridades municipales establecen un canal de comunicación permanente para mejorar la movilidad en la ciudad.
Empresarios locales y autoridades municipales establecen un canal de comunicación permanente para mejorar la movilidad en la ciudad. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Esta acción, que incluye la operación del programa de alcoholímetro, fue positivamente respaldada por el Consejo de CANACO, quienes apoyaron la aplicación estricta de sanciones a los infractores del reglamento vial.

$!Autoridades municipales y la Cámara de Comercio acordaron fortalecer acciones para mejorar la seguridad vial en Torreón.
Autoridades municipales y la Cámara de Comercio acordaron fortalecer acciones para mejorar la seguridad vial en Torreón. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Asimismo, Faz Dávila presentó los avances del programa de Educación Vial, que está llegando a estudiantes y empresas, y destacó el éxito de Vialidad Escolar Segura, el cual utiliza a Auditores Viales para diagnosticar y garantizar entradas y salidas ordenadas en los planteles.

La directora destacó que estos encuentros son vitales para “conocer las inquietudes y propuestas de quienes representan una parte activa de la sociedad”, fortaleciendo la coordinación.

Al concluir, Tránsito y Vialidad y la Cámara de Comercio acordaron establecer un canal de comunicación permanente para el intercambio de información y la mejora continua de las estrategias viales en beneficio de la comunidad torreonense.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

