Definen autoridades plan de seguridad para el ‘Buen Fin’ en corredores comerciales de Torreón

Torreón
/ 4 noviembre 2025
    Definen autoridades plan de seguridad para el ‘Buen Fin’ en corredores comerciales de Torreón
    En la reunión también estuvieron los presidentes de la cámara de comercio de Matamoros, Francisco I, Madero y San Pedro. SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

En la reunión de planeación se pusieron sobre la mesa las distintas estrategias que se aplicarán a partir del arranque de este fin de semana con representantes de toda la Comarca Lagunera

TORREÓN, COAH.- Rumbo al Buen fin, la Policía Municipal, la Fiscalía del Estado y el Mando Especial de La Laguna, junto con la Guardia Nacional, definieron el plan de seguridad en los distintos corredores comerciales de Torreón, buscando generar un ambiente propicio para las compras y proteger tanto a clientes como a comerciantes.

En la reunión de planeación celebrada en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, se pusieron sobre la mesa las distintas estrategias que se aplicarán a partir del arranque del “Buen Fin” del 13 de noviembre y hasta el 31 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte FGE Laguna sobre extorsiones y fraudes telefónicos en Torreón

Entre las acciones acordadas destacan los patrullajes constantes, la instalación de módulos de atención ciudadana y el fortalecimiento de la coordinación para reaccionar ante cualquier eventualidad, buscando que la experiencia de compra sea segura y satisfactoria para todos.

Esta reunión fue encabezada por el delegado de la Fiscalía del Estado en La Laguna, Carlos Rangel; el director general de seguridad pública en Torreón, Alfredo Flores Originales; el Mando Especial de La Laguna, coronel Omar León Arroyo; comandante Raymundo Muñoz Nájera, Policía del Estado de Coahuila; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor del Ayuntamiento de Torreón y Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Canaco Torreón.

La presencia de estas autoridades deriva de la coordinación institucional para la protección de la ciudadanía y el impulso de un entorno comercial seguro.

En la reunión también estuvieron los presidentes de la cámara de comercio de Matamoros, Francisco I, Madero y San Pedro; la directora de tránsito y vialidad, Martha Alicia Faz y los representantes de las empresas participantes en este “Buen Fin”.

Este trabajo conjunto entre el sector público y privado refleja la importancia de la colaboración para lograr resultados efectivos y garantizar que las festividades transcurran con tranquilidad y orden.

Temas


Seguridad
El Buen fin
comercio

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
true

Coahuila: Fracking, ¿sí o no? Se trata de un dilema real
true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
Simón Espinoza Pérez trabajó casi 40 años en el Alto Horno 5 de AHMSA.

Fallece Simón Espinoza, otro exobrero de AHMSA sin recibir su liquidación
La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
Esta fotografía del 26 de octubre de 2025 muestra el barco de guerra estadounidense USS Gravely, en Puerto España, Trinidad y Tobago.

¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones
Un dron explosivo espera mientras los civiles salen de la zona con un pequeño perro blanco y negro abriendo camino.

Rusia masacra a ancianos ucranianos y a un perro que portaba una bandera blanca en un terrible ataque con drones