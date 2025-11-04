Definen autoridades plan de seguridad para el ‘Buen Fin’ en corredores comerciales de Torreón

TORREÓN, COAH.- Rumbo al Buen fin, la Policía Municipal, la Fiscalía del Estado y el Mando Especial de La Laguna, junto con la Guardia Nacional, definieron el plan de seguridad en los distintos corredores comerciales de Torreón, buscando generar un ambiente propicio para las compras y proteger tanto a clientes como a comerciantes.

En la reunión de planeación celebrada en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, se pusieron sobre la mesa las distintas estrategias que se aplicarán a partir del arranque del “Buen Fin” del 13 de noviembre y hasta el 31 de diciembre.

Entre las acciones acordadas destacan los patrullajes constantes, la instalación de módulos de atención ciudadana y el fortalecimiento de la coordinación para reaccionar ante cualquier eventualidad, buscando que la experiencia de compra sea segura y satisfactoria para todos.

Esta reunión fue encabezada por el delegado de la Fiscalía del Estado en La Laguna, Carlos Rangel; el director general de seguridad pública en Torreón, Alfredo Flores Originales; el Mando Especial de La Laguna, coronel Omar León Arroyo; comandante Raymundo Muñoz Nájera, Policía del Estado de Coahuila; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor del Ayuntamiento de Torreón y Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Canaco Torreón.

La presencia de estas autoridades deriva de la coordinación institucional para la protección de la ciudadanía y el impulso de un entorno comercial seguro.

En la reunión también estuvieron los presidentes de la cámara de comercio de Matamoros, Francisco I, Madero y San Pedro; la directora de tránsito y vialidad, Martha Alicia Faz y los representantes de las empresas participantes en este “Buen Fin”.

Este trabajo conjunto entre el sector público y privado refleja la importancia de la colaboración para lograr resultados efectivos y garantizar que las festividades transcurran con tranquilidad y orden.