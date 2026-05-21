Tránsito y Vialidad refuerza vigilancia en escuelas y hospitales de Torreón

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Torreón
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    Tránsito y Vialidad refuerza vigilancia en escuelas y hospitales de Torreón
    La vigilancia está enfocada en proteger a estudiantes, docentes, pacientes y peatones. SANDRA GÓMEZ

Las acciones buscan prevenir accidentes en zonas de alta afluencia peatonal

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón mantiene operativos de vigilancia y ordenamiento vial en planteles educativos, así como en clínicas y hospitales, con el propósito de prevenir accidentes y reforzar la cultura del respeto a los límites de velocidad en zonas de alta afluencia peatonal.

La directora de la dependencia, Martha Alicia Faz Dávila, informó que estas acciones están orientadas a proteger a estudiantes, padres de familia y personal docente en entornos escolares, así como a médicos, pacientes y acompañantes en áreas hospitalarias.

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Además de la función preventiva, la presencia de los agentes busca agilizar la circulación durante las horas de mayor carga vehicular y contribuir a una movilidad más segura tanto para peatones como para automovilistas.

La funcionaria exhortó a la ciudadanía a atender las indicaciones de los agentes viales y respetar el Reglamento de Movilidad Urbana, que establece una velocidad máxima general de 60 kilómetros por hora en la ciudad.

Sin embargo, en zonas cercanas a escuelas, hospitales, parques infantiles, recintos deportivos, plazas públicas y espacios recreativos, el límite permitido se reduce a 30 kilómetros por hora.

En el caso de los pares viales, agregó, la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros por hora, de acuerdo con la señalización restrictiva colocada en esas vialidades.

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Entre las infracciones más recurrentes detectadas por la corporación se encuentran conducir sin precaución, cambiar intempestivamente de carril, estacionarse en lugares prohibidos y manejar con distractores, principalmente el uso del teléfono celular.

Faz Dávila reiteró el llamado a los conductores a mantenerse atentos al volante y evitar conductas de riesgo, al advertir que el exceso de velocidad y el consumo de alcohol incrementan considerablemente la posibilidad de accidentes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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