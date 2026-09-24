Tras el fuerte incendio, bomberos lograron salvar el local comercial de Casa Viva en Torreón
Bomberos y Protección Civil controlaron el incendio sin personas heridas ni daños a construcciones aledañas
TORREÓN, COAH.- Luego de una ardua labor en conjunto, personal de Protección Civil y Bomberos sofocó este día un siniestro reportado en un terreno comercial situado en la confluencia del bulevar Revolución y la calzada Vasconcelos de Torreón, con saldo blanco de víctimas y sin afectaciones a fincas vecinas.
Al respecto, Jorge Luis Juárez Llanas, al frente de la corporación municipal, detalló que en las labores de contención colaboraron las siete estaciones de bomberos de la ciudad con pipas de abastecimiento, además del apoyo operativo de tres pipas de Parques y Jardines, cuatro camiones de Obras Públicas, personal estatal de Protección Civil y brigadas privadas de corporativos locales.
“La coordinación interinstitucional permitió frenar el avance del fuego con éxito, priorizando la integridad ciudadana al descartar heridos, desalojos o perjuicios en construcciones vecinas”, puntualizó el titular.
Asimismo, el funcionario indicó que los reportes preliminares apuntan a una falla en el circuito eléctrico como la causa probable, mientras que la presencia de artículos altamente combustibles al interior aceleró la expansión de las llamas por el terreno.