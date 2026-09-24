Tras el fuerte incendio, bomberos lograron salvar el local comercial de Casa Viva en Torreón

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    Tras el fuerte incendio, bomberos lograron salvar el local comercial de Casa Viva en Torreón
    Bomberos de Torreón trabajaron para controlar el incendio registrado en un terreno comercial. SANDRA GÓMEZ

Bomberos y Protección Civil controlaron el incendio sin personas heridas ni daños a construcciones aledañas

TORREÓN, COAH.- Luego de una ardua labor en conjunto, personal de Protección Civil y Bomberos sofocó este día un siniestro reportado en un terreno comercial situado en la confluencia del bulevar Revolución y la calzada Vasconcelos de Torreón, con saldo blanco de víctimas y sin afectaciones a fincas vecinas.

Al respecto, Jorge Luis Juárez Llanas, al frente de la corporación municipal, detalló que en las labores de contención colaboraron las siete estaciones de bomberos de la ciudad con pipas de abastecimiento, además del apoyo operativo de tres pipas de Parques y Jardines, cuatro camiones de Obras Públicas, personal estatal de Protección Civil y brigadas privadas de corporativos locales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/incendio-consume-instalaciones-de-casa-viva-en-torreon-CG23700130
$!Siete estaciones de Bomberos participaron en las labores para sofocar las llamas.
Siete estaciones de Bomberos participaron en las labores para sofocar las llamas. SANDRA GÓMEZ

“La coordinación interinstitucional permitió frenar el avance del fuego con éxito, priorizando la integridad ciudadana al descartar heridos, desalojos o perjuicios en construcciones vecinas”, puntualizó el titular.

Asimismo, el funcionario indicó que los reportes preliminares apuntan a una falla en el circuito eléctrico como la causa probable, mientras que la presencia de artículos altamente combustibles al interior aceleró la expansión de las llamas por el terreno.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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