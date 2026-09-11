Tres menores se quedan solos, sin comida ni dinero; detienen a su madre en Torreón

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    Tres menores se quedan solos, sin comida ni dinero; detienen a su madre en Torreón
    Elementos de la Unidad Violeta resguardaron a tres hermanos de 16, 10 y 9 años localizados solos en un domicilio de la colonia Magdalenas. CORTESÍA

Los menores, de 16, 10 y 9 años, fueron rescatados en un domicilio de la colonia Magdalenas tras pedir ayuda a una tía

TORREÓN, COAH.- Tres hermanos de 9, 10 y 16 años fueron localizados solos en un domicilio de la colonia Magdalenas, de Torreón, donde, de acuerdo con el reporte atendido por autoridades municipales, habían permanecido durante varias horas sin alimentos ni dinero para comprar comida. El caso derivó en la intervención de la Unidad Violeta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en la detención de su madre.

El reporte fue recibido alrededor de las 21:44 horas del jueves 10 de septiembre, cuando una mujer de 38 años, identificada como tía materna de los menores, solicitó apoyo luego de recibir una llamada de sus sobrinos. Los menores le informaron que se encontraban solos en el domicilio y que durante el día no habían comido.

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La tía explicó a los agentes que intentó localizar a su hermana, quien se encontraba trabajando. Sin embargo, al concluir su jornada laboral no regresó al domicilio, situación que incrementó la preocupación de la familiar por las condiciones en que se encontraban los menores.

Elementos de la Unidad Violeta acudieron al domicilio ubicado sobre la calle Río Yaqui, donde localizaron a los tres hermanos y procedieron a su resguardo. Posteriormente, los menores quedaron bajo el cuidado de familiares, mientras las autoridades dieron parte a las instancias correspondientes para determinar las medidas necesarias para proteger su integridad.

La madre fue detenida y puesta a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación jurídica y establecer, conforme a la investigación, si existe responsabilidad por el delito de omisión de cuidados.

El caso será atendido también por las autoridades de protección a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evaluar las condiciones familiares y determinar las medidas que correspondan para garantizar el bienestar de los menores.

La intervención de la Unidad Violeta permitió activar el protocolo de atención ante una situación que involucraba a tres menores que permanecían sin supervisión y sin recursos para satisfacer una necesidad básica como la alimentación.

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Hasta el momento, la información oficial disponible no establece cuánto tiempo exacto permanecieron solos los menores ni las circunstancias por las cuales la madre no regresó al domicilio después de concluir su jornada laboral. Esos elementos deberán ser esclarecidos durante la investigación ministerial.

El caso pone nuevamente bajo atención la importancia de los mecanismos de protección para menores en situaciones de posible omisión de cuidados, particularmente cuando existen condiciones que pueden representar un riesgo para su integridad.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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