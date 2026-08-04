UAD Torreón pausa sus actividades académicas hasta el 10 de agosto tras colapso de estructura por lluvias

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    UAD Torreón pausa sus actividades académicas hasta el 10 de agosto tras colapso de estructura por lluvias
    El espacio conocido como Lobo Dome no estaba en funcionamiento al momento del percance. SANDRA GÓMEZ

La suspensión fue anunciada mediante un comunicado oficial emitido por la institución educativa

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Durango, campus Torreón, informó la suspensión temporal de sus actividades académicas tras el incidente registrado este lunes en sus instalaciones, derivado de las intensas precipitaciones que se presentaron en la región.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que la medida fue tomada en atención a las recomendaciones emitidas por Protección Civil, con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de estudiantes, personal docente, administrativo y colaboradores.

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La universidad precisó que, al momento del percance, el espacio conocido como Lobo Dome no se encontraba en operación, debido a que permanecía bajo trabajos de mantenimiento preventivo como parte de las labores de conservación del campus.

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Asimismo, informó que la suspensión de actividades se mantendrá durante los próximos días y que el regreso a clases está previsto para el lunes 10 de agosto de 2026, en los horarios habituales, siempre y cuando las autoridades competentes no determinen alguna modificación.

Finalmente, la institución lamentó los hechos y las afectaciones ocasionadas, reiterando que la seguridad de la comunidad universitaria representa su principal prioridad. Además, agradeció la comprensión de estudiantes, padres de familia y trabajadores ante las medidas adoptadas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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