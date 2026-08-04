UAD Torreón pausa sus actividades académicas hasta el 10 de agosto tras colapso de estructura por lluvias
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La suspensión fue anunciada mediante un comunicado oficial emitido por la institución educativa
TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Durango, campus Torreón, informó la suspensión temporal de sus actividades académicas tras el incidente registrado este lunes en sus instalaciones, derivado de las intensas precipitaciones que se presentaron en la región.
A través de un comunicado oficial, la institución señaló que la medida fue tomada en atención a las recomendaciones emitidas por Protección Civil, con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de estudiantes, personal docente, administrativo y colaboradores.
La universidad precisó que, al momento del percance, el espacio conocido como Lobo Dome no se encontraba en operación, debido a que permanecía bajo trabajos de mantenimiento preventivo como parte de las labores de conservación del campus.
Asimismo, informó que la suspensión de actividades se mantendrá durante los próximos días y que el regreso a clases está previsto para el lunes 10 de agosto de 2026, en los horarios habituales, siempre y cuando las autoridades competentes no determinen alguna modificación.
Finalmente, la institución lamentó los hechos y las afectaciones ocasionadas, reiterando que la seguridad de la comunidad universitaria representa su principal prioridad. Además, agradeció la comprensión de estudiantes, padres de familia y trabajadores ante las medidas adoptadas.